Nouvelles A4, A5 et A7: Audi sort le grand jeu

Audi a présenté hier ses trois modèles emblématiques remis au goût du jour. Si les gênes de la quattro sont bien présents, chacune de ces Audi affiche son style bien particulier et fait le plein de technologies.

Audi A4

Après 4 ans de développement, Audi a rendu sa routière à succès encore plus affirmée et sportive avec une carrosserie revue et une nouvelle identité stylistique. Sans oublier le plein de technologies…

Ce modèle de taille moyenne affiche un caractère encore plus sportif, ce qui lui donne une allure encore plus dynamique et sophistiquée. La calandre Singleframe est plus large et plus plate, et des lignes horizontales marquent la largeur du véhicule à l’avant et à l’arrière. De profil, des lignes musclées s’affichent au-dessus des ailes mettant en évidence les gènes quattro de la voiture.

De série, l’Audi A4 est désormais dotée de phares 100 % LED avec feux de route automatiques.

À l’intérieur de l’Audi A4, les lignes horizontales contribuent à créer une impression de sérénité. Au centre du tableau de bord, légèrement incliné vers le conducteur, on retrouve le grand écran MMI touch, centre de contrôle du nouveau système opérationnel.

Les nouveaux packs intérieurs, design sélection et S line intérieur, peuvent être associés librement avec les gammes de finitions extérieures et proposent un grand nombre de couleurs et matières. Le pack d’ambiance lumineuse/de contour ajoute des détails à l’intérieur dans l’obscurité.Un écran MMI touch de 10,1 pouces affiche des graphismes volontairement réduits et soignés, avec un menu simple et complet.

L’Audi A4 est disponible au Maroc avec deux motorisations:

– Diesel 35 TDI en boite automatique S Tronic à 7 rapports à partir de 435.000 DH

– Diesel 30 TDI en boite manuelle à partir de 389.000 DH

Audi A5 Sportback, l’A5 Coupé et l’A5 Cabriolet

Ces trois nouveaux modèles présentent désormais un nouveau look plus marqué.

L’extérieur, en particulier l’avant, a été entièrement revu et dégage encore plus de puissance. La calandre Singleframe avec grille alvéolée est plus plate et légèrement plus large. Des fentes de ventilation au-dessus de la grille rappellent l’Audi Sport quattro classique de 1984.

Le véhicule comporte également un nouveau bas de caisse plus fin lorsqu’il est regardé de profil ainsi qu’un diffuseur intégrant des sorties d’échappement trapézoïdales qui donnent l’impression que l’arrière de la voiture est plus large.

Tous les modèles sont équipés des phares Matrix LED et des feux arrière LED avec clignotants dynamiques.

A l’intérieur, le grand écran MMI touch, légèrement incliné vers le conducteur, est le centre de commande du nouveau système d’exploitation.

Avec son nouveau système MMI touch, l’Audi A5 hyper connectée offre une expérience utilisateur semblable à celle d’un smartphone contemporain à travers un écran tactile de 10,1 pouces.

La suspension, la direction, la transmission automatique et la gestion du moteur sont intégrées dans le système Audi drive select. Les conducteurs peuvent faire leur choix entre cinq profils Audi drive select pour déterminer la façon dont ces composants travaillent ensemble. Derrière les grandes roues (jusqu’à 20 pouces de diamètre) se trouvent de puissants freins.

L’Audi A5 est disponible au Maroc avec deux motorisations :

– A5 35 TDI diesel boite automatique S Tronic à 7 rapports à partir de 510.000 DH

A5 40 TDI diesel boite automatique S Tronic à 7 rapports à partir de 640.000 DH en finition Sline

Audi A7 Sportback

En matière d’avant-gardisme, le coupé quatre portes place la barre haut dans le segment du luxe. Avec ses lignes dynamiques, la digitalisation systématique, son expérience de conduite sportive et un concept d’espace modulable, il incarne un nouveau style de Gran Turismo.

Avec ses larges surfaces, ses bords aiguisés et ses lignes athlétiques tendues, l’A7 dégage un certain dynamisme sous ses lignes avant-gardistes.

À l’avant, la calandre Singleframe, plus large et plus basse que celle de l’Audi A8, les phares étroits, l’admission d’air au contour audacieux et la face avant verticale évoque au premier regard la sportivité d’une Gran Turismo. En option, la A7 inclut les phares LED Audi Matrix HD avec laser light Audi.

Avec son long capot moteur, son long empattement et ses courts porte-à-faux, l’Audi A7 Sportback constitue une sculpture toute en muscles. Les contours prononcés mettent en valeur les roues, qui peuvent atteindre 21 pouces de diamètre, dans la droite lignée de l’esprit Audi quattro.

Comme dans le modèle précédent, le train arrière est fuselé comme celui d’un yacht. Le long coffre se termine en un bord arrondi prononcé, d’où un aileron arrière rétractable se déploie automatiquement à 120 km/h.

L’intérieur de la nouvelle Audi A7 Sportback séduit par son atmosphère à la fois feutrée et futuriste. La console centrale est orientée en direction du conducteur, et un écran supérieur de 10,1 pouces (associé au système de navigation MMI Navigation plus) affiche l’interface dès que la voiture est ouverte.

La nouvelle A7 fait encore un peu plus la synthèse entre sportivité et confort. La direction dynamique des quatre roues motrices en option, le nouveau programme électronique du châssis (ECP) (la commande centrale du châssis) et la nouvelle suspension pneumatique la rendent encore plus agile, souple et confortable. L’A7 est ainsi la Gran Turismo parfaite : agile et dynamique sur les routes de campagne sinueuses, mais aussi confortable sur les longues portions d’autoroute.

L’Audi A7 est disponible au Maroc avec deux motorisations:-

– Diesel 40 TDI en boite automatique S Tronic à 7 rapports à partir de 770.000 DH

– Diesel 50 TDI en boite automatique Type Tronic à 8 rapports à partir de 970.000 DH en finition Sline