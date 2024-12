Pour ses 50 ans, la Volkswagen Golf ne se contente pas de souffler ses bougies: elle se réinvente avec panache. La Golf 8 Facelift 2024 arrive avec un look rajeuni, des technologies dernier cri, et même une série spéciale « Nass El Ghiwane » pour marquer l’événement.

Un style plus affirmé

L’esthétique de la Golf 8 Facelift évolue avec finesse mais sait imposer sa signature. Dès le premier coup d’œil, le nouveau logo lumineux sur la calandre attire l’attention, rappelant que la Golf sait se moderniser tout en restant fidèle à elle-même. À l’avant, les nouveaux projecteurs LED assurent un éclairage puissant et précis, idéal pour des trajets de nuit en toute sécurité. Et quand on se place derrière, on ne peut s’empêcher de remarquer les feux arrière LED en 3D et les clignotants défilants, qui apportent une touche d’élégance et de modernité, de jour comme de nuit.

Un intérieur qui obéit à la voix et à l’œil

À l’intérieur, la Golf 8 Facelift ne fait pas dans la demi-mesure. Avec son écran central de 12,9 pouces, de série dès la finition Life, cette compacte se transforme en véritable centre de commande digital.

Et pour une interaction encore plus intuitive, la Golf propose un assistant vocal révolutionnaire. Un simple « Bonjour IDA » suffit pour activer cet assistant intelligent qui répond aux commandes vocales du conducteur. Qu’il s’agisse de régler la climatisation tri-zone, de changer de station radio, de passer un appel téléphonique ou même de naviguer, IDA prend en charge ces fonctions sans que le conducteur ne quitte la route des yeux. De quoi rendre la conduite non seulement plus fluide, mais aussi plus sûre.

Les sièges en tissu ou en finition ArtVelours, et le volant multifonction confortable, créent une atmosphère accueillante qui rend hommage au savoir-faire de Volkswagen en matière de confort.

Sous le capot, la nouvelle Golf est armée pour les trajets quotidiens comme pour les escapades. Volkswagen a équipé ce modèle d’un moteur 2.0 TDI de 150 chevaux, un bloc qui allie puissance et sobriété, idéal pour les routes exigeantes et les longues distances. Avec ses 360 Nm de couple et une boîte DSG à 7 rapports, elle offre des reprises nerveuses et une conduite souple, fidèle à l’esprit de performance de la Golf. Une motorisation pensée pour ceux qui apprécient puissance et efficacité au quotidien.

Un concentré de technologie et de sécurité

Côté sécurité, Volkswagen n’a rien laissé au hasard. Dès la finition TREND, la Golf 8 FL est dotée de sept airbags et d’un arsenal de systèmes de sécurité, dont l’ESP et le contrôle de traction ASR, qui assurent stabilité et maîtrise sur la route, même dans des conditions difficiles. Que ce soit en ville ou sur autoroute, chaque voyage est plus serein, soutenu par une technologie fiable et rassurante.

Cinquante ans après son lancement, la Golf reste donc fidèle à son statut de pionnière en incarnant un mélange parfait de style, de technologie et de performance. Un modèle indémodable qui n’a pas fini de faire tourner les têtes.

Série Spéciale Nass El Ghiwane : rencontre entre deux légendes

Pour célébrer ses 50 ans, Volkswagen joue une partition inédite avec une série spéciale en hommage à Nass El Ghiwane, le plus grand groupe marocain de tous les temps. Limitée à 300 exemplaires, cette édition incarne un clin d’œil vibrant à l’histoire et à la culture marocaine.

Dotée d’un badge unique « Nass El Ghiwane » et accompagnée d’un Welcome Pack inédit, cette Golf spéciale célèbre ainsi un demi-siècle d’émotions et promet de rester gravée dans les mémoires, comme un refrain qui ne s’oublie pas.

Finition TREND : 350.000 Dhs TTC

: 350.000 Dhs TTC Finition LIFE : 380.000 Dhs TTC

: 380.000 Dhs TTC Finition STYLE : 430.000 Dhs TTC

: 430.000 Dhs TTC Finition R-Line : 490.000 Dhs

