Une ligne bien proportionnée, une finition particulièrement soignée, cette nouvelle DS 4, élue Meilleure voiture de l’année, s’annonce comme le meilleur ambassadeur de l’emblème du luxe français.

Troisième modèle de la gamme DS Automobiles introduit au Maroc, la DS 4 nous arrive avec de gros atouts, qui l’autorisent à devenir rapidement la nouvelle référence parmi les compacts premiums.

Avec ce modèle, la marque haut de gamme du groupe Stellantis – DS Automobiles ;à travers son distributeur exclusif au Maroc SOPRIAM frappe en effet fort dans cette catégorie très disputée. Pour mieux rivaliser avec les références du segment que sont les Allemandes, la DS 4 s’est attachée de solides arguments, à commencer par une finition et une qualité de fabrication irréprochables.

Premier constat : son allure statutaire et son style audacieux lui permettent de se démarquer de ses rivales, souvent sobres et austères. Tout en élégance, sa silhouette inspire naturellement un esprit haut de gamme. Les lignes sont fluides, les épaules musclées et les flancs creusés. Juché sur des jantes de 19 pouces, le modèle en impose : 4,40 m de long,1,83 m de large pour 1,49 m de haut.

A ces proportions exceptionnelles (elle est l’une des plus grandes de sa catégorie), viennent s’ajouter certains détails de la carrosserie particulièrement travaillés, comme la signature lumineuse ou encore le montant arrière, qui lui confèrent un look à part. Le pavillon chute comme celui d’un coupé alors que le long capot aux lignes fluides et acérées vient rehausser son côté sportif.

La face avant, particulièrement agressive, se dote de feux Matrix à Led adaptatifs et directionnels, agrémentés de deux griffes éclairées qui descendent le long du bouclier avant. A l’arrière, les feux, très fins, sculptés et technologiques se donnent un effet « écailles » très futuriste.

La DS 4 élue plus belle voiture de l’année 2022

Les poignées de porte affleurantes se déploient automatiquement à l’approche du véhicule. Et à l’ouverture des portières, on découvre une ambiance vraiment chic. Un Cuir Noir Basalte ou Alcantara depuis les sièges offrant un nouveau dessin bracelet de montre jusqu’au tableau de bord où il est parfaitement tendu, en passant par les contre-portes, la console centrale ou encore l’accoudoir. Autre détail : des sièges gainés de cuir aux surpiqûres « points perlés ». DS y ajoute même un système de coutures non débouchantes.

Cuir de poisson, essences de bois, carbone forgé et autres raffinements… Sur toutes les versions, les matériaux sont exclusifs et le soin apporté aux finitions est clairement inédit. Les fanas de mode et de beaux objets apprécieront.

Aux places arrière, l’espace aux jambes reste correct, au même titre que la garde au toit. Le volume de coffre de 430 litres reste de son côté généreux.

A l’arrière, les passagers sont également chouchoutés avec un espace aux jambes très correct, une ambiance haut de gamme, sans oublier le toit ouvrant panoramique qui inonde l’habitacle de lumière et un coffre généreux de 430 litres.

Toujours à l’intérieur, une planche de bord au design très épuré, sculptée avec des matériaux haut de gamme qui reçoit des touches de commande et deux boutons pour régler le débit d’air. Un grand écran central tactile de 10’’, abrite le nouveau système d’infodivertissement, pratique et ergonomique, secondé par un écran d’instrumentation de 7 pouces. Les informations principales sont directement diffusées au pare-brise via l’affichage tête haute.

Au Maroc, la DS 4 est proposée en trois inspirations : DS 4 Performance Line, Trocadero et Trocadero Cross. Pour ces trois versions, la garde au sol est identique, tout comme la mécanique. La nuance ne porte que sur le look pour mieux répondre aux envies du plus grand nombre en termes de style.

La DS 4 Performance Line affiche un esprit plus sportif, un raffinement athlétique et un tempérament dynamique. À son bord, un intérieur exclusif composé de matériaux nobles comme l’alcantara et le tissu tressé, rehaussé de détails élégants, tels que les broderies Performance Line, les surpiqûres Carmin et Or, le volant perforé avec insert en carbone forgé, le guillochage Clou de Paris ou encore le pédalier aluminium, ainsi que de grandes surfaces avec de nombreux détails spécifiques conjuguant dynamisme et caractère, assurent une expérience à bord unique.

Graphique, dynamique, envoûtante et raffinée, la DS 4 Trocadero embarque des technologies augmentées et son habitacle reste feutré et élégant : alcantara noir avec sièges haute densité mi cuir- mi tissu noir Basalte ainsi que son volant cuir fleur mistral.

La DS 4 Trocadero Cross intègre quelques codes stylistiques de baroudeurs, pour satisfaire ceux qui apprécient les crossover très en vogue en ce moment. Elle hérite d’une partie inférieure aux boucliers peints en noir mat, une grille de calandre noir brillant, des barres de toit et un toit couleur caisse. Cette version bénéficie elle aussi de technologies exclusives qui procurent une sécurité en toutes conditions.

A noter enfin, un amortissement piloté offrant plusieurs modes de conduite et s’adaptant en continu grâce à une caméra qui anticipe les irrégularités de la chaussée, avec un effet “tapis volant”.

La DS 4 est disponible en motorisation diesel Blue HDi de 130 ch, idéale pour les longs trajets où l’on appréciera les performances de ce moteur au couple généreux de 300 Nm, comme son châssis sûr et confortable.

La nouvelle berline compacte est commercialisée à partir de 329 900 DH avec une déclinaison d’ambiances dans l’esprit DS : Performance Line, Trocadero, et Trocadero Cross.