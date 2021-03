Lancée en 2016, la BMW Série 5 est passée récemment par la case restyling avec pour résultat un look plus sportif et une présentation plus punchy. Alliant à merveille luxe et sportivité, la nouvelle Série 5 risque de faire de l’ombre à ses concurrentes dans le cercle très fermé des berlines d’affaires haut de gamme.

Côté look, cette Série 5 restylée ressemble d’avantage à une grande Série 3 qu’à une petite Série 7. La face avant a été complètement repensée et hérite d’une calandre élargie et de deux haricots agrandis. Avec ses belles courbes, la berline gagne en prestance et affirme son style sportif et raffiné.

De nouveaux projecteurs adoptent une signature lumineuse inédite tout comme les feux arrière. Deux sources lumineuses diurnes en U ou en L, en option, disposées l’une à côté de l’autre créent un motif lumineux précis et moderne. De nouveaux projecteurs Full LED avec fonction adaptative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective Beam et l’assistant feux de route sont également proposés en option.

A noter enfin, la forme trapézoïdale des sorties d’échappement présente sur toutes les versions, un détail réservé jusque-là aux versions plus puissantes et qui se généralisent aujourd’hui.

Dans l’habitacle, une ambiance digne du statut de grande routière : présentation feutrée, matériaux nobles, finitions irréprochables… Parmi les nouveautés, on notera l’introduction d’un nouvel écran multimédia de 10,25 pouces de série pouvant mesurer jusqu’à 12,3 pouces. Celui-ci accueille un système de navigation revu et intègre le système d’exploitation BMW 7.0 qui permet désormais aux propriétaires de bénéficier des services de l’assistant personnel intelligent BMW (Hey BMW !).

La nouvelle BMW Série 5 est disponible sur tout le réseau Smeia-BMW en motorisation diesel, essence et hybride-rechargeable. La version Hybride Rechargeable de la nouvelle BMW 530e se compose d’un moteur essence 4 cylindres 2,0 litres développant 184 ch et d’un moteur électrique dont la puissance maximale est de 80 kW sur les BMW 530e. Ensemble, ils génèrent une puissance combinée allant jusqu’à 204 ch.

Dès son premier niveau de finition, la BMW Série 5 est équipée de série d’une boîte de vitesses automatique avec palettes au volant, de la commande vocale (Hey BMW), de la sellerie Sensatec, du système de navigation GPS, d’un écran HD tactile 10,25’’, de l’Apple CarPlay, de jantes en alliage léger 18’’, de projecteur Full-Led, du système de stationnement autonome, de l’assistant de recul autonome sur 50 m et bien plus encore. Cette riche palette d’équipements de série fait de la nouvelle BMW Série 5 une référence dans son segment au Maroc comme à l’international.

La finition M Sport affiche un design beaucoup plus musclé à l’avant et à l’arrière de la voiture grâce à de nouvelles caractéristiques aérodynamique. Les nouvelles couleurs extérieures et les jantes BMW Individual Air Performance – qui font ici leurs débuts – apportent des améliorations supplémentaires.

La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est proposée en option sur toutes les variantes du modèle, à l’exception du moteur à essence d’entrée de gamme.

Au Maroc, Smeia propose une large gamme de la nouvelle BMW Série 5 à travers les finitions Héritage, Elégance et Pack M qui se déclinent en plusieurs motorisations :

BMW 520i : moteur 4 cylindres en ligne essence de184 ch

BMW 540i Coupé : moteur 6 cylindres en ligne essence de 340 ch

BMW M550i xDrive : 8 cylindres en V Essence de 530 ch

BMW 520d : 4 cylindres en ligne diesel de 190

BMW 530dxDrive : 6 cylindres en ligne diesel de 265 ch

BMW 530e: 4 cylindres en ligne essence de 292 ch

La nouvelle BMW Série 5 est disponible dès à présent dans le tout le réseau Smeia – BMW, à partir de 499.000 DH.

Smeia

47, boulevard Ba Hmad, Casablanca

Tel.: 05 22 40 07 01

www.bmw.ma

Email : [email protected]