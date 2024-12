Présentée récemment lors d’un événement exclusif à Casablanca, auquel l’équipe de H24Info a assisté, la nouvelle Audi A3 Sportback s’impose déjà comme une référence dans le segment des compactes premium. Avec un design revisité, un habitacle technologique et des performances de haut niveau, cette version restylée repousse les standards en matière de style, de confort et d’agilité.

Un design plus audacieux

La nouvelle Audi A3 Sportback affiche un caractère encore plus affirmé. À l’avant, on découvre une calandre Singleframe sans contour, plus large, qui donne à la voiture une allure plus imposante. Les prises d’air angulaires accentuent cette impression de puissance, tandis qu’à l’arrière, le nouveau diffuseur et le bouclier repensé renforcent le dynamisme du modèle.

Pour ceux qui recherchent un style encore plus distinctif, Audi propose la finition S line, avec des touches exclusives comme les jantes jusqu’à 19 pouces, des accents noirs grâce au pack esthétique noir plus et des feux Full LED offrant des signatures lumineuses personnalisables. Les teintes Vert District métallisée et Gris Daytona, particulièrement réussies, souligne cette nouvelle identité visuelle.

Un habitacle haut de gamme et intuitif

À l’intérieur, Audi a misé sur la sobriété et l’élégance avec un habitacle moderne et connecté. Les matériaux utilisés respirent la qualité, notamment dans la finition S line, qui propose des sièges en cuir embossés du logo S.

L’expérience numérique est au cœur de cette nouvelle A3. De série, le conducteur profite du Cockpit virtuel Audi, un combiné d’instruments entièrement numérique de 10,25 pouces. À cela s’ajoute un écran tactile MMI de 10,1 pouces, intégré harmonieusement à la planche de bord. Compatible Apple CarPlay et Android Auto, il permet de rester connecté en toute simplicité. Pour encore plus de confort, l’éclairage d’ambiance, proposé en option, permet de personnaliser l’atmosphère de l’habitacle grâce à 30 nuances de couleurs. De quoi créer un espace de conduite à la fois chaleureux et sophistiqué.

Performance et agilité

Côté motorisation, la nouvelle A3 Sportback embarque le bloc 2.0 TDI de 150 chevaux, couplé à la célèbre boîte automatique S-Tronic à 7 rapports. Cette combinaison garantit des passages de vitesse rapides et une conduite fluide, aussi bien en ville que sur route. Avec une consommation maîtrisée entre 4,8 et 5,3 L/100 km, elle séduit autant par ses performances que par son efficacité. Sur la route, l’A3 Sportback se distingue par son agilité. La direction progressive, couplée à un châssis dynamique, offre une excellente maniabilité.

L’Audi A3 ne fait pas l’impasse sur les technologies d’assistance à la conduite. De série, elle est équipée de systèmes Audi Pre-Sense Front, qui anticipe les collisions et réagit en conséquence, Park Assist Plus, qui facilite le stationnement en effectuant les manœuvres de direction pour vous.Pour un confort quotidien, l’équipement inclut également un chargeur de smartphone par induction, des ports USB-C à l’avant et à l’arrière, ainsi que des systèmes de connectivité avancée pour rester toujours connecté.

Audi Maroc propose la nouvelle A3 Sportback en quatre finitions :

Dynamic : 370.000 DH

Emotion : 412.000 DH

Performance : 455.000 DH

S line : 503.000 DH

