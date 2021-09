Sopriam, distributeur exclusif des marques Peugeot, Citroën et DS au Maroc, a présenté récemment le nouveau C4. Avec sa ligne originale, son look de SUV et son style moderne, le modèle déjà disponible à la commande, a tout pour plaire.

Avec sa silhouette haute de crossover, la troisième génération de cette berline compacte opère une vraie rupture esthétique et technologique pour séduire à la fois la clientèle des berlines et des SUV.

Le style se veut résolument moderne avec une silhouette qui combine l’élégance et le dynamisme d’une berline et la force d’un SUV.

Développée autour de la plateforme CMP dédiée aux petits modèles de PSA mais étirée à son maximum, la C4 dépasse sa devancière de 60 mm en empattement et de 30 mm en longueur pour atteindre 4,36 m. Ce gabarit profite à l’habitabilité, généreuse à toutes les places. Le coffre voit sa capacité passer de 380 à 1 250 litres, banquette arrière rabattue.

À l’intérieur, le style reste sobre et épuré. La planche de bord, horizontale, large et rassurante, donne aux passagers une sensation d’espace et de volume. Les rangements sont nombreux et pratiques.

Dans la continuité de la planche de bord, on retrouve deux écrans numériques, pour l’instrumentation et l’interface multimédia. Situé au centre, ce dernier qui se présente sous la forme d’une tablette tactile 10 pouces ultra fine et sans bordures, est le centre de commandes du véhicule. A l’arrivée, une habitacle chaleureux et technologique qui exprime instantanément bien-être, confort et modernité.

A l’avant, l’agrément de conduite s’apprécie avec une assise surélevée qui contribue à améliorer la visibilité et donc le sentiment de sécurité. A l’arrière, les passagers bénéficient d’espace aux jambes et surtout d’un grand confort assuté par les suspensions à butées hydrauliques.

Une seule motorisation diesel est proposée au Maroc, le 1.5 BlueHDI décliné en 110 chevaux et boîte manuelle à 6 vitesses et 130 ch en boîte automatique à 8 vitesses (EAT8).

La nouvelle C4 est proposée en trois finitions (Feel, Shine et Shine Pack) à partir de 205.900 DH