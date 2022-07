Un nouveau partenariat a été signé entre Stellantis et le Groupe Auto Hall pour la commercialisation des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep au Maroc.

Déjà partenaires dans le cadre de l’importation et de la distribution des marques Maserati et Opel, Stellantis et le Groupe Auto Hall renforcent leur collaboration avec une offre de véhicules plus élargie.

«Cette nouvelle collaboration marque notre engagement de toujours répondre aux besoins de mobilité de nos clients. En effet, elle nous permettra d’étendre la distribution des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep à travers le Royaume et de garantir ainsi une plus forte proximité et accessibilité», indiquent les deux sociétés dans un communiqué.

A partir de septembre 2022, le groupe Auto-Hall, à travers sa filiale la Société Marocaine de l’Automobile Moderne et son réseau, commercialisera et assurera le service après-vente des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep en plus des marques Opel et Maserati.