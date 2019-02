Nouveau Jeep Renagade: du style avec plus de puissance

Le groupe FCA a dévoilé la version revisitée de Renegade, le best-seller de Jeep en 2018l. La voiture légendaire américaine revient avec un bloc essence, plus de puissance et un design très agréable.

Commercialisée depuis 2015 au Maroc, la « Jeepina » s’est taillée une bonne place à côté du Wrangler et du Cherokee. La preuve en chiffres : 797 unités vendues en 2018 soit 50% du total de la marque au Maroc. De quoi donner du fil à retorde aux autres SUV urbains, comme Renault Captur, Nissan Juke ou encore du cousin Fiat 500 X. Pour réussir ce pari, Jeep Renegade a associé les capacités off Road légendaires de Jeep avec le style et l’habileté des voitures urbaines.

Restylage discret

Pour donner un de fraicheur à la Renegade, le bouclier a été redessiné et la calandre retouchée, avec désormais les projecteurs sont entourés d’un anneau à LED. Il est également possible d’avoir (en option) un éclairage full LED dont la luminosité est améliorée de 20%. L’autre nouveauté consiste à proposer des versions équipées en jantes de 16, 17, 18 et 19 pouces.

Bientôt la Renegade Essence

Côté motorisation, si on trouve toujours les diesel 1.6 litre Multijet de 120 ch et 2.0 l de 140 et 170 ch avec pour le premier le choix de la boîte (manuelle ou automatique) et le second une transmission strictement automatique (9 rapports) et intégrale (4x4); la grande nouveauté consiste en l’arrivée au courant du 2e trimestre d’une motorisation essence. Il s’agit du nouveau trois-cylindres de 999 cm3 appartenant à la famille FireFly.