Bentley a dévoilé aujourd’hui, en avant-première mondiale, un nouveau modèle de son luxueux Bentayga EWB (Extended Wheelbase), une version à empattement allongé. Le Bentayga devient ainsi le modèle le plus vaste et le plus luxueux de la gamme, depuis la disparition de l’emblématique Mulsanne du catalogue.

Il s’agit en fait d’une nouvelle déclinaison du SUV de luxe britannique qui voit son empattement allongé de 18 cm supplémentaires. Le Bentayga atteint donc 5,32 m de long, dont 3,18 m d’empattement. Les centimètres ajoutés profitent surtout à l’arrière, afin de gagner de l’espace à bord pour les passagers transportés au second rang.

Côté style, les choses changent aussi avec une porte arrière plus longue, toujours caractérisée par une ligne de caisse descendante pour marquer les ailes et hanches musclées. La calandre est modifiée avec des lames verticales chromées, tandis que des jantes 22 pouces polies et un toit ouvrant panoramique repositionné 12,5 cm plus en arrière permettent de distinguer cette nouvelle version.

Le Bentayga EWB dispose d’une configuration intérieure revue avec “4 sièges + 1”, les deux sièges arrière étant accompagnés d’un petit siège occasionnellement utilisable par un troisième passager au centre.

Lire aussi. Vidéo. CAC inaugure un nouveau Service après-vente premium à Ain Sebâa

Les deux fauteuils arrière ont une large amplitude de réglage électrique, allant jusqu’à 22 positions. Cela permet notamment de passer en mode “Relax”, qui incline le siège avant de 40 degrés et déploie un repose-pied. Pour le confort, un système de climatisation automatique intégrée au siège permet de capter la température du passager et de déterminer les zones à chauffer ou ventiler pour maintenir une température optimale.

Côté mécanique, Bentley intègre pour la première fois sur le Bentayga une direction électronique intégrale. Cette technologie offre une meilleure maniabilité malgré l’empattement, puisque le constructeur britannique annonce même un rayon de braquage réduit de 7% (11,8 m) par rapport au Bentayga traditionnel. Le véhicule dispose toujours d’une motorisation V8 4.0 turbo de 550 ch, offrant 770 Nm de couple. Résultat : une vitesse maxi fixée à 290 km/h, et un 0 à 100 km/h annoncé en 4,6 s.

Selon Bentley, cette variante à empattement allongé pourrait représenter 45% du mix total des ventes après sa commercialisation plus tard dans l’année. Pour le moment, aucun tarif n’a été dévoilé. Bentley affirme que le modèle n’est temporairement pas disponible pour le moment dans l’Union européenne, au Royaume-Uni ou encore en Suisse.