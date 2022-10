Le Mondial de l’auto, qui a débuté à Paris le lundi 17 octobre, présente les nouveautés des grandes marques, mais aussi de celles qui misent sur l’innovation. C’est le cas notamment du constructeur franco-marocain NamX avec son véhicule dernier cri roulant à l’hydrogène.

Au parc des expositions de la Porte de Versailles, NamX a dévoilé son système de distribution de capsules d’hydrogène, et a ouvert les préventes de sa voiture à hydrogène «pour démocratiser l’accès à une énergie propre dans la mobilité et au-delà».

«A l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, le projet technologique afro-européen NAMX dévoile les CapXtores, son réseau de proximité de distributeurs automatiques de capsules d’hydrogène», indique le constructeur franco-marocain.

Ces structures aux «proportions élégantes et au coût limité s’inséreront harmonieusement dans l’espace public et permettront aux utilisateurs d’échanger des capsules vides contre des capsules pleines, au gré de leurs besoins et de leurs déplacements : la CapXperience», explique le constructeur.

Accessible via une application mobile de réservation, le réseau de CapXtores permettra non seulement aux utilisateurs des véhicules NAMX de «faire le plein» facilement dans de très nombreux lieux, mais il encouragera aussi le développement d’autres applications des capsules, pour la maison comme dans la mobilité.

Après une annulation en mars 2020 pour cause de pandémie, et dans un contexte compliqué pour l’industrie automobile, le Mondial a réduit la voilure. Les organisateurs visent cette année entre 300.000 et 400.000 visiteurs, sur une semaine seulement.

Du côté de Stellantis, Peugeot, Jeep et DS présentent quelques nouveaux modèles, tandis que Citroën a montré son concept « durable » Oli en amont du salon.

Les autres stars du salon, avec leurs grands stands, sont Ora, BYD ou VinFast, des marques chinoises et vietnamiennes de voitures électriques, qui se lancent à la conquête de l’Europe.

BNP remplace BMW

Aucun constructeur allemand ne fera le déplacement: après avoir investi des millions au salon de la mobilité de Munich, en septembre 2021, BMW comme Volkswagen feront l’impasse, avec leurs filiales Mini, Seat, Bugatti, ou Lamborghini.

Seul Mercedes s’invite à Paris pour une soirée le dimanche, mais à l’écart du Mondial. Les constructeurs japonais et coréens brillent également par leur absence.

Plusieurs banques comme la BNP ou le Crédit agricole exposeront des véhicules proposés à la location. Netflix et Lego sont aussi attendus.

Pour attirer les visiteurs (avec un billet entre 16 et 30 euros), le salon a confié un grand stand aux youtubeurs automobiles Vilebrequin, qui exposeront quelques voitures historiques.

H24info avec agences