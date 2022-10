Les atouts logistiques du Maroc, notamment en matière d’industrie automobile, ont été exposés, vendredi, lors d’une conférence, en marge du Salon « Equip Auto de Paris », événement capital pour les professionnels de l’automobile de l’après-vente.

Mettant en avant le rôle du Maroc en tant que hub régional entre l’Europe et l’Afrique, les participants à un panel, placé sous le thème « Cap sur le défi marocain », ont souligné que le royaume est doté d’une plateforme logistique ‘’incontournable, en termes d’industrie automobile notamment, offrant des atouts hors pair », aussi bien pour les investisseurs marocains qu’étrangers.

Saad Bendourou, chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc en France, a indiqué, à cette occasion, que le Maroc développe un cadre et une qualité de vie appréciés, notant que le royaume dispose d’une véritable infrastructure et logistique pour accompagner les opérateurs internationaux qui s’y installent, du nord jusqu’au sud.

« Nous sommes continuellement sur une dynamique de développement et de facilitation, avec des avantages considérables et très concurrentiels par rapport à d’autres destinations », a-t-il souligné, soulevant que le Royaume offre de multiples opportunités de partenariat et d’investissement pour les entreprises françaises, notamment dans l’industrie automobile.

Le Maroc, a-t-il dit, développe et accélère le processus de libéralisation de l’économie, ajoutant qu’il dispose d’un potentiel de croissance confirmé, avec une vision stratégique, qui allie tradition et modernité et un nouveau modèle de développement.

De son côté, Basma Mharzi, chargée du service de la promotion des écosystèmes automobiles à la direction des industries de l’automobile au ministère de l’Industrie et du commerce, a relevé que le Maroc a pu se positionner durant les dernières années en tant que plateforme industrielle pour la production des véhicules et les équipements automobile pour le national et l’international.

Le royaume, qui est doté d’infrastructures aux standards internationaux, comportant ports, aéroports, zones industrielles et autoroutes de qualité, constitue un carrefour logistique reliant l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, a-t-elle indiqué, faisant observer que les produits marocains sont desservis de par le monde.

Mharzi a aussi relevé que la jeunesse marocaine est une véritable richesse pour le royaume et accélère son développement. « Son capital humain qualifié est au service de l’investissement et de la création de la valeur ajoutée », a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le président du Groupement Interprofessionnel de l’Automobile au Maroc (Gipam), Driss Guennoun, a relevé que son association veille à une meilleure organisation de la distribution des pièces de rechange automobile, qui jouent un rôle majeur dans l’entretien et la réparation du véhicule, mais aussi à la modernisation de la filière.

« Il s’agit aussi de suivre la tendance mondiale et de relever le défi de la structuration du marché de pièces de rechange au niveau national », a-t-il noté.

Avec plus de 1.000 sociétés et marques représentées et 80.000 visiteurs durant cinq jours, le salon international Equip Auto Paris constitue un événement de référence pour les professionnels de l’automobile de l’après-vente, de l’équipement et des solutions pour les nouvelles mobilités, principalement de la zone euro et de l’Afrique.

En 2022, pour la première fois Equip Auto Paris se tient avec le Mondial de l’Auto sous une même bannière, la Paris Automotive Week du 17 au 23 octobre 2022.