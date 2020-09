Mercedes: la mue réussie du nouveau GLA en SUV compact

Le nouveau GLA opère une mutation assez nette et revendique désormais pleinement son statut de SUV.

Petite révolution pour le plus compact de la famille des SUV Mercedes. Alors que son prédécesseur s’apparentait à une grosse Classe A, le GLA de seconde génération revendique désormais pleinement son statut de SUV et vient titiller les BMW X1 et Volvo XC40.

Pour ce faire, le nouveau GLA s’affiche avec une vraie carrure de SUV avec des proportions généreuses: 1,61 m en hauteur (+11 cm), 1,83 m en largeur (+ 3cm) alors que la longueur de 4,41m ne change pratiquement pas (- 1 cm).

Résultat: bien plus haut perché, un peu plus large, ce GLA parait plus trapu et mieux assis. L’empattement de son côté augmente de 3 cm, ce qui bénéficie à l’espace à bord.

La silhouette n’a désormais plus grand-chose à voir avec la Classe A dont il dérive. Le GLA se distingue par les puissants épaulements de sa carrosserie et la ligne de ses vitres latérales dignes d’un coupé. La grille de calandre est ajourée comme sur les autres SUV Mercedes-Benz et arbore une lamelle, ainsi qu’une étoile centrale. Typique de la marque, l’intérieur des blocs optiques offre une finition haut de gamme, minutieuse et précise.

Vu de profil et de dos, le véhicule en impose et ses portes débordent sur les bas de caisse. Les feux arrière s’affichent en deux parties, les réflecteurs déplacés vers le bas ont été intégrés au pare-chocs pour une ouverture plus large du coffre et donc un chargement plus aisé.

En matière de fonctionnalité, le GLA dispose d’une banquette arrière qui coulisse sur 140 mm et le volume du coffre gagne 14 litres pour atteindre 435 l en position normale.

Meilleure visibilité

Côté conduite, la nouvelle position surélevée change la vie à bord. Assis respectivement 50 mm et 140 mm plus haut que dans le Classe B et la Classe A, les occupants des places avant bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité, ce qui contribue à renforcer grandement la sécurité.

A l’intérieur, l’ambiance est plus moderne qu’à bord du précédent GLA, notamment grâce au système d’infodivertissement MBUX, doté d’une commande vocale de haut vol.

La planche de bord héritée de la Classe abrite l’unité autonome des écrans disponibles en trois versions: deux écrans de 7 pouces (17,78 cm), un écran de 10,25 (26 cm) ou une variante Widescreen avec deux écrans de 10,25 pouces.

A noter qye le GLA est le premier modèle de sa catégorie à disposer de la fonction lavage automatique. Une pression sur un seul bouton entraîne la fermeture des rétroviseurs extérieurs, des vitres latérales et du toit ouvrant, le déclenchement de l’image frontale de la caméra panoramique. A la sortie de la station de lavage, ces réglages sont automatiquement réinitialisés dès que la vitesse dépasse 20 km/h.

Sous le capot, on retrouve le diesel GLA 200 D de 150 chevaux associé à la boite automatique 8G DCT. Le nouveau GLA est disponible en trois versions à partir de 390.000 DH

Auto Nejma

57, Boulevard Bahmad, Casablanca.

Tél.: 05 22 24 90 90

Km 10, Route d’el Jadida, Casablanca.

Tél.: 0801 020 020