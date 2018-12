Le Touareg Legend taillé pour toutes les aventures

Avec une carrière bien entamée, le Touareg Legend reste toujours dans le coup et très apprécié pour ses prestations routières et son agrément à bord.

Dès sa sortie en 2002, le Touareg a connu un succès immédiat qui ne s’est pas démenti depuis. Un SUV performant et élégant à l’aise sur tous les terrains, en ville comme dans le désert.

Ce grand baroudeur a vu son esthétique évoluer légèrement ces dernières années notamment sur la face avant en adoptant des optiques plus grandes intégrant les bi-xénon de série, histoire de se plier aux derniers codes de la marque. Le bouclier a également été revu, adoptant une ouverture plus grande. L'arrière bénéficie également d'un nouveau traitement avec un pare-chocs donnant l'impression d'élargir le véhicule. Résultat : un SUV élégant aux lignes épurées qui en impose.

Traction exceptionnelle sur route comme en dehors des sentiers battus, ce véritable 4x4, à l’aise sur tous les terrains est apprécié pour sa polyvalence.

Sa transmission intégrale lui autorise une capacité de franchissement de plus de 30° et une option «réducteur», avec différentiel central verrouillable, lui permet de grimper une pente jusqu’à 45°. Taillé pour l’aventure, ce baroudeur vous emmènera découvrir les pistes du désert ou les routes de montagne sans rechigner… Sur autoroute, son domaine de prédilection, il avale les kilomètres avec une grande aisance et sa suspension abaisse légèrement la caisse si l’on dépasse le 140 km/h.

Doté d’une panoplie d’aides à la conduite, le Touareg Legend est tout à la fois sécurisant et rassurant. Ainsi, le régulateur de vitesse adaptatif gère accélérations et décélérations, et peut aller jusqu'à stopper le véhicule en cas d’urgence. Les phares bi-xénon et les feux antibrouillard avant assurent une excellente visibilité avec en prime un éclairage intégral des virages

A l'intérieur, on retrouve le confort et la finition à l’allemande. Tout est luxe, calme et volupté. Les commandes sont douces, les sièges larges et profonds. La position de conduite est parfaite et facile à trouver. Le son de l'installation audio est excellent, pas besoin d'être très élevé: le moteur est inaudible à vitesse constante, et les bruits d'air et de roulements sont très contenus.

Sous le capot, on retrouve le V6 à catalyseur SCR-DPF délivrant 240 chevaux. Grâce aux améliorations apportées à l'aérodynamique, à l'optimisation des frottements sur la boîte automatique à 8 rapports et à des pneumatiques à basse résistance au frottement, la baisse de la consommation peut atteindre jusqu'à 6 %.

A partir de 437.000 au lieu de 497.000 DH.

Offre exclusive aux 100 premiers acheteurs.