Le constructeur automobile américain Jeep® a introduit son SUV Compass e-Hybrid au Maroc. Un modèle au design attrayant et un habitacle spacieux avec une foule de caractéristiques (innovations) technologiques, y compris un régulateur de vitesse adaptatif.

Jeep® a dévoilé son modèle hybride Compass doté d’un tout nouveau moteur essence 4 cylindres 1.5l turbo GSE (Global Small Engine), de 130 chevaux et 240 Nm, associé à une nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Ce 4 cylindres est couplé à un moteur électrique intégré de 48V développant 15 kW (20 ch). La propulsion entièrement électrique est disponible au démarrage, lors des déplacements à faible vitesse, en croisière et lors des manœuvres de stationnement.

En termes d’efficacité, le modèle offre jusqu’à 15 % de consommation de carburant et d’émissions de CO2 en moins que les modèles à essence précédents. Une économie qui repose en partie sur le système de freinage intelligent incluant une fonction de « recharge automatique » et utilisant un freinage régénératif mixte pour maximiser la récupération de l’énergie cinétique et améliorer l’efficacité. Grâce à la nouvelle technologie hybride, le modèle Jeep® Compass e-Hybrid représente une nouvelle alternative dans le segment des deux roues motrices.

À l’intérieur, le Jeep® Compass e-Hybrid dispose d’un habitacle spacieux et se décline en deux finitions : Longitude et Limited. Les deux sont dotées du combiné d’instrument TFT 10.25’’,un système audio et bluetooth et un système d’infodivertissement à écran tactile de 8.4’’ et 10,1”. Passez à la finition Limited et vous obtiendrez un toit ouvrant à double vitrage, une climatisation automatique, une grande console centrale et un volant multifonction à 3 branches avec régulateur de vitesse adaptatif. Cette finition comprend également des jantes en alliage de 19 pouces gris satiné, un siège conducteur électrique et une caméra à 360 degrés.

Si vous envisagez le Compass comme une voiture familiale, c’est également un très bon choix, et il n’est pas moins pratique que la version standard à essence. Avec un coffre utile de 438 litres et beaucoup d’espace aux places arrière, c’est un crossover très familial à choisir. Le nouveau Jeep® Compass a résolument été conçu pour offrir l’expérience de conduite la plus confortable qui soit, grâce à des sièges impeccablement conçus et des commandes légères et une bonne visibilité.

Le nouveau Jeep® Compass e-Hybrid est disponible chez les concessionnaires de la marque Jeep® à partir de 339.000 DH.