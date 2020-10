Le nouveau Nissan Juke, plus sportif et plus performant

Dix ans après son lancement, le Nissan Juke s’offre un relifting. Plus athlétique et plus confortable, ce pionnier des crossovers B-SUV affiche aussi de nouvelles fonctions de connectivité et fait le plein de technologies.

Commercialisée au Maroc dès 2010, la première génération du Nissan JUKE s’est rapidement imposée en proposant un SUV aux dimensions d’une petite voiture, doté d’un design original qui a rapidement séduit une clientèle jeune et féminine. Un concept audacieux qui a permis à Nissan de vendre plus d’un million d’exemplaires. Cette année, le constructeur automobile japonais frappe fort avec cette deuxième génération Juke au design dynamique et sportif de Crossover coupé. Ses technologiques avancées lui offrent également des prestations encore plus évoluées et enrichies.

Un look athlétique et confortable

Le design du nouveau JUKE est ce qui frappe le plus au premier coup d’œil. Si les aspects qui plaisaient tant dans la première génération ont été conservé, le Nissan JUKE évolue cette fois vers un design plus élégant et sportif avec des dimensions imposantes.

Ce nouveau modèle affiche des dimensions en hausse : 4,21 m de long pour 1,80 m de large et 1,60 m de haut. A l’avant, la voiture conserve ses phares ronds caractéristiques, désormais équipés en série de LED intégrales et d’un dessin en Y, reprenant également la calandre identitaire en V de Nissan.

Le profil quant à lui est marqué par des jantes 19“ en alliage (option), tandis que la ligne de toit, comme suspendue, évoque la morphologie d’un coupé. Et pour le personnaliser davantage, le Juke peut s’habiller au choix de douze teintes extérieures dont trois en mode bi-ton.

Outre le design extérieur, le Nissan Juke opère également une profonde transformation au niveau de l’habitacle. Grâce à un espace plus généreux, les passagers arrière gagnent 5,8 cm de rayon aux genoux et 1,1 cm de garde au toit. Avec 422 litres, le coffre bénéficie de 20 % de volume en plus.

Pour ce nouveau modèle, le confort est donc au centre de toutes les attentions. L’intérieur propose, entre autres, une position de conduite optimisée, des commandes intuitives et des rangements pratiques. Les nouveaux matériaux au toucher doux (soft touch) adoptés pour le tableau de bord, l’habillage des contre-portes et l’espace aux pieds accentuent l’impression générale de qualité, renforcée par le choix en option d’une sellerie Alcantara® ou cuir.

Agilité et performances technologiques

Malgré un gain de taille, le nouveau JUKE affiche un caractère sportif et cultive une plus grande agilité que son prédécesseur. Avec le dynamisme de son moteur turbo compressé, la réactivité de sa boîte de vitesse, son châssis en acier ultra résistant ou encore sa direction et suspension sportives, il s’adapte à toutes les situations.

Sous le capot, on retrouve un moteur essence turbo DIG-T 1,0 l trois cylindres créé en collaboration avec Daimler développe 86 kW/117 ch. Il est couplé au choix à une boîte mécanique 6 rapports ou à la sportive boîte automatique à double embrayage (DCT) 7 rapports et trois modes de conduite sont proposés : Eco, Standard et Sport.

Côté technologie, le nouveau Juke est doté de la dernière génération du Nissan Intelligent Mobility, ainsi que de nombreuses aides à la conduite comme l’assistance au freinage d’urgence dotée de la reconnaissance des piétons et des cyclistes, la lecture des panneaux de signalisation ou le maintien dans la file de circulation.

Grâce aux nouveaux systèmes d’infodivertissement Apple Carplay et Android Auto, les fonctions présentes dans votre smartphone sont accessibles sur le grand écran tactile LCD 7 pouces central. Enfin, le système audio Bose Personal Plus avec ses huit puissants haut-parleurs dont deux unités UltraNearfield intégrées dans les appuis-tête des sièges avant garantissent un son d’une clarté exceptionnelle.

Le nouveau JUKE Nissan est disponible en 5 versions au Maroc à travers tout le réseau Auto Hall, à partir de 194 900 DH.