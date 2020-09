Diapo. L’Audi A7 Sportback, la berline de luxe sportive qui a tout pour plaire

Cette nouvelle génération de l’Audi A7 Sportback fait le plein de nouveautés aussi bien à l’intérieur que sous le capot.

Le design d’un coupé, la sportivité d’une GT et la quintessence de la technologie Audi, la dernière A7 Sportback réunit le meilleur de trois mondes. Toujours aussi élégante, cette deuxième génération dégage une certaine prestance avec sa large calandre, sa ligne fuselée s’étirant sur 4,97 m et son pavillon fuyant.

La technologie quattro sur un châssis dynamique confère une adhérence et un plaisir de conduire inégalé. Les nouvelles technologies d’assistance à la conduire vous permettent d’exploiter tout le potentiel de votre véhicule.

La console centrale est dotée de deux écrans superposés, le supérieur étant dédié à l’infodivertissement et l’inférieur à la climatisation et aux fonctions de confort. Dans l’habitacle toujours, une ambiance feutrée et luxueuse rehaussée aussi par des matériaux de qualité et une finition irréprochable.

Cette élégante Audi A7 offre également un espace généreux à partager en famille ou avec des amis, ses places arrière pouvant accueillir confortablement deux adultes de grande taille. Le très grand confort à bord permet d’envisager de très longs trajets sans fatigue.

La nouvelle A7 commercialisée au Maroc bénéficie de nouveaux moteurs turbo-diesel: un quatre cylindres pour la 40 TDI et un V6 pour la 50 TDI. Pour rappel, la berline était proposée jusque-là uniquement en V6, essence et diesel. Baptisée A7 40 TDI, la version à moteur quatre cylindres hérite du 2.0 TDI développant 204 ch.

Ce “petit” moteur plus économe est moins énergivore avec des émissions de CO2 contenues entre 122 et 127 g/km. Associé à une boite à double embrayage S tronic à 7 rapports, ce nouveau moteur disponible en deux roues motrices, reste frugal avec une consommation maîtrisée (urbain: 5,1 / routière: 4,4 / mixte: 4,7) et performant avec un 0 à 100 km /h abattu en 8,3 secondes et une vitesse max de 245km/h.

Le 50 TDI fait encore mieux avec son V6 associé à une boite automatique Triptonic à 8 rapports avec un 0-100 en 5.7 secondes. Silencieux, il offre des performances de premier ordre, grâce à ses 286 ch et son couple impressionnant de 620 Nm dès 2 250 tr/mn.

Elégante et très confortable routière, cette berline coupée est idéale pour le voyage et fera le bonheur des grands voyageurs

Les tarifs de l’A7 40 TDI débutent à 770.000 DH et 970.000 DH pour le premier modèle V6.