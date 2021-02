Entièrement renouvelée, la nouvelle Mercedes-Benz Classe S a mis la barre très haut, histoire de conserver son double titre de vaisseau amiral et meilleure limousine du monde. Berline la plus spacieuse de la gamme, cette septième génération représente le summum du luxe chez Mercedes. Bienvenue à bord…

Pour le lancement de sa nouvelle Mercedes Classe S, Auto Nejma son importateur, a sorti le grand jeu. Pour mieux découvrir la voiture de l’intérieur et l’apprécier de plus près, les rares journalistes conviés ont été invités à prendre place dans la belle limousine conduite par un chauffeur de maître pour l’occasion.

Direction le Four Seasons où la limousine a été dévoilée sous les sublimes lustres des salons du palace. Un écrin qui lui va à ravir… Car la belle, toujours plus high-tech et toujours plus luxueuse, reste La référence de son segment. D’ailleurs, la clientèle ne s’y trompe pas et reste fidèle au modèle. Mercedes indique qu’en Europe de l’Ouest, 80% des acheteurs signent à nouveau pour une Classe S, un taux qui descend à 70% pour les Etats-Unis. Une tendance que l’on retrouve également au Maroc avec une clientèle qui a d’ailleurs rajeuni comme dans le reste du monde.

Globalement, la classe S prend à contre-pied ses rivales en faisant dans la sobriété. Point de bling-bling, mais un design simple et des lignes sobres: portes subtilement nervurées, regard affiné, et feux en triangle… Même le chrome sait se faire discret sur la carrosserie ! Visuellement, le style s’est beaucoup allégé et la Classe S gagne en élégance avec en prime quelques agréables surprises comme ces poignées de portes affleurantes. Cette nouveauté high-tech chez Mercedes permet aux poignées de s’effacer au sens propre comme au figuré.

Dans l’habitacle de la Classe S, le luxe moderne atteint un niveau supérieur. On en a plein la vue avec une ambiance de bien-être teintée d’élégance, de qualité et de légèreté. Comme à son habitude, le constructeur ne déroge pas à sa réputation: matériaux haut de gamme et finitions irréprochables. Avec sa nouvelle architecture, la modernité de ses surfaces et la disposition ergonomique des affichages, le tableau de bord sort du lot.

On apprécie l’imposant écran tactile implanté verticalement qui occupe tout la place sur la console centrale. Un écran dernier cri comme aime le souligner le constructeur: technologie OLED, 239,06 mm x 218,8 mm, diagonale de 12,8 pouces soit une surface d’affichage 64% plus importante que sur la génération de Classe S précédente.

Et le festival ne s’arrête pas là. Le conducteur a sous les yeux une dalle personnalisable de 12,3 pouces qui abrite l’interface MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de seconde génération dont l’assistant vocal peut reconnaître 27 langues. S’ajoute un affichage tête haute proposant, en option, une fonction réalité augmentée. Des éléments graphiques comme par exemple des flèches pour la navigation sont virtuellement projetées dix mètres devant le véhicule.

Côté maniabilité, la Mercedes Classe S s’offre des roues arrière directrices pouvant pivoter selon un angle de 10° lesquelles permettent de réduire le diamètre de braquage de 1,9 m. Avec ses 5,18 m, en version à empattement «court» ou bien atteignant 5,30 m avec la carrosserie allongée, cet équipement s’avère indispensable pour se glisser dans d’étroites places de stationnement. Côté dimensions encore, Mercedes indique un volume de coffre en progression de 20 litres soit une capacité totale de 550 litres. A noter enfin que la nouvelle Mercedes Classe S est désormais parée pour la conduite autonome de niveau 3.

Pour chouchouter encore davantage ses passagers, Mercedes a renforcé le programme relaxation avec un confort de conduite et acoustique haut de gamme et un large choix de programmes Energizing Confort. Envie d’un petit massage? Les sièges de la nouvelle Classe S sont capables de vous en prodiguer une dizaine pour arriver frais et dispo à destination. Le siège passager recèle pas moins de 19 moteurs électriques, 8 pour le positionnement, 4 pour le massage, 5 pour la ventilation et un dernier qui sert à la fois pour le support lombaire et pour incliner l’écran qui figure au dos.

Depuis toujours, la Classe S permet de voyager agréablement et de travailler sereinement. Avec cette nouvelle génération, l’habitacle devient une « third place » à part entière, un refuge entre la maison et le bureau. Pratiquement toutes les dimensions de confort ont été améliorées aux places avant et arrière. La sensation d’espace est d’autant plus généreuse.

Toutes ces petites et grandes attentions feraient presque oublier ce qui anime la Mercedes Classe S 2020. Pour son lancement, la limousine sera proposée avec des six cylindres en ligne en version essence et diesel dans différents niveaux de puissance. En diesel, le choix se portera entre la S 350 d de 286 ch et la S 400 d de 330 ch et pour la version essence, la S 500 délivrant 435 ch. La gamme s’enrichira de la version Plug In Hybrid et d’autres déclinaisons AMG dans le courant de l’année.

Quatre versions sont d’ores et déjà disponibles à la commande : Business, Business +, Luxury et AMG Line à partir de 1.318.000 DH

