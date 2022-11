La marque Jeep® au Maroc s’oriente vers une offre de SUV électrifiés avec le lancement de la nouvelle version e-Hybrid du Jeep Compass.

Le nouveau modèle présente un système hybride comprenant un tout nouveau moteur essence 4 cylindres 1.5l turbo, issu de la famille GSE (Global Small Engine), qui délivre 130 chevaux et 240 Nm de couple, couplé à une nouvelle transmission automatique à double embrayages à 7 rapports.

Ce nouveau moteur 4 cylindres a été conçu pour être le mieux adapté à une utilisation hybride, donc pour réduire la consommation de carburant. Le système de propulsion comprend un moteur électrique intégré de 48V développant 15 kW (20 ch) et délivrant un couple de 55 Nm.

Cette nouvelle version du Jeep® Compass e-Hybrid offre une consommation et des émissions de CO2 jusqu’à 15 % inférieures à celles des modèles à essence précédents. Le système de freinage du nouveau Compass e-Hybrid comprend le système de freinage intelligent qui inclut une fonction de « recharge automatique » utilisant un freinage régénératif mixte pour maximiser la récupération de l’énergie cinétique et améliorer l’efficacité.

Grâce à la nouvelle technologie e-Hybrid, le Jeep Compass constitue une nouvelle alternative sur le segment. Les clients peuvent conserver leurs habitudes de conduite et profiter d’une expérience de conduite hybride authentique, avec une propulsion entièrement électrique disponible au démarrage, lors des déplacements à faible vitesse, en croisière et lors des manœuvres de stationnement.

Deux versions du Jeep Compass e-Hybrid seront proposées aux clients au Maroc. La finition Longitude et Limited. En termes d’équipement de sécurité, le véhicule propose l’aide au démarrage en côte, l’aide au maintien de la voie active, l’assistance de vitesse intelligente (ISA), les détecteurs de pluie et de somnolence, les régulateur et limiteur de vitesse ainsi que le système de reconnaissance des panneaux de signalisation.

Du point de vue technologique, les deux finitions du nouveau Jeep Compass eHybrid Longitude et Limited proposent le combiné d’instrument TFT 10.25’’, le système audio et bluetooth et un écran central de 8.4’’ et 10.1’’ respectivement. Il est équipé de barres de toit latérales, de volant multifonctions en cuir techno et offre dans sa version Limited des jantes alliage 19’’ diamond, le toit ouvrant à double vitrage et les vitres surteintées.

Le nouveau Jeep Compass e-Hybrid est disponible immédiatement chez les concessionnaires de la marque Jeep® et sera commercialisé à un tarif compétitif à partir de 339.000 DH.