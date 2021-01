KIA Maroc a ouvert un nouveau showroom boulevard de la Corniche, non loin de la mosquée Hassan II à Casablanca et affiche ses ambitions pour 2021, après une année bien remplie.

Moderne et convivial, ce nouveau flagship entièrement digitalisé permet aux clients une immersion totale dans l’univers de la marque. L’occasion pour KIA Maroc de dévoiler également sa nouvelle identité visuelle et sa dernière signature «Movement that Inspires».

Lors d’un point presse, Cédric Veau, Directeur Général de KIA Maroc, a dressé les perspectives du constructeur automobile pour 2021, et est également revenu sur les réalisations de la marque en 2020.

Une année marquée par une crise sanitaire mondiale qui n’a, toutefois, pas empêché KIA Maroc d’atteindre ses objectifs, à savoir les 2 % de part de marché en rythme mensuel, ainsi que l’extension de son réseau. Quant aux ventes, dans un marché qui a baissé de 19,6 %, KIA Maroc a noté une progression de 44 % avec 2341 d’unités vendues au cours de l’année écoulée.

La Picanto toujours en tête

À noter que l’indétrônable KIA Picanto connaît toujours un grand succès auprès des Marocains, puisque le modèle est à nouveau leader cette année sur le segment des micro citadines.

En tout cas, un bilan à la fois satisfaisant et prometteur pour le constructeur automobile sud-coréen au Maroc qui envisage 2021 avec d’autant plus d’ambition.

Pour cette année, la nouvelle stratégie de KIA Maroc sera axée sur trois points fondamentaux: le plan produit, l’expérience client à travers une palette de nouveaux services, et le développement de son réseau.

S’agissant du plan produit, trois grandes nouveautés à venir : l’hybridation MHEV qui viendra équiper, pour la première fois au Maroc, l’ensemble d’une gamme compacte, La KIA Ceed MHEV.

Parmi les autres nouveautés, le Sorento, tant attendu pour aller batailler sur un segment de marché extrêmement disputé, fera également son entrée aux 2e trimestre avec une motorisation 2,2 CRDi 200 chevaux et une boite automatique à double embrayage DCT 8 vitesses.

Enfin, la KIA Xceed viendra compléter le positionnement de la marque sur le segment des SUV Compacts. Le crossover s’affichera en milieu d’année dans les tous les points de vente KIA Maroc.

Concernant l’expérience client, KIA Maroc étoffe son offre de services digitalisés et se dote d’une application de service après-vente. Prise de rendez-vous, historique des factures, ou encore calendrier des révisions, l’application est un outil innovant et permet une expérience client des plus optimales.

La location longue durée (LLD) constitue un autre point d’innovation auquel prétend KIA Maroc en 2021. À travers KIA LLD, qui fera l’objet d’une offre globale auprès des entreprises, la marque entend se positionner sur ce segment et compléter ainsi les services qu’elle propose aujourd’hui.

Enfin, KIA Maroc offrira à ses clients un service sur-mesure entièrement digitalisé répondant au nom de MyKia. Dans un contexte qui prône la distanciation sociale et la sécurité pour tous, le vendeur MyKia se tient, à distance, mais à disposition de son client.

Dernier pilier de sa stratégie, et non des moindres, le développement de son réseau. Avec 17 points de vente, dont sept inaugurés en 2020, KIA Maroc renforce son ancrage territorial pour 2021, en plus du site de la corniche à Casablanca, la marque s’installera bientôt à Mohammedia et compte étendre son réseau sur les villes de Larache, Béni Mellal et Laâyoune. À la fin de l’année 2021, l’objectif de KIA Maroc est de compter 22 points de vente sur l’ensemble du Royaume.