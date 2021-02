L’avantage principal de Kia LLD est sa capacité à s’adapter parfaitement aux besoins des entreprises. Ainsi, au-delà de la location du véhicule fondée sur une durée et un kilométrage donné, la société cliente bénéficie de services complémentaires : maintenance, véhicule de remplacement, assistance 24H/24 et 7J/7, assurance, gestion du carburant, solution de financement flexible.

Kia LLD offre ainsi une solution de mobilité qui comprend le financement et la gestion opérationnelle d’un ou de plusieurs véhicules d’entreprise quelle que soit la situation et à importe quel moment, et cela pour une durée qui varie de 1 à 5 ans et un kilométrage allant jusqu’à 160.000 km. Le tout moyennant un loyer mensuel fixe pendant toute la durée du contrat.

Une des gammes les plus complètes du marché.

Toute la gamme Kia est concernée par Kia LLD. Ce sont ainsi 12 modèles, dont la plupart ont été renouvelés il y a quelques mois, qui sont proposés aux entreprises, entre autres :