Avec près de 1600 ventes à fin janvier 2022, Hyundai Maroc réalise le meilleur résultat de vente de son histoire, avec une augmentation de 28% par rapport à la même période de l’année précédente.

Hyundai Maroc ne connait pas la crise. Le constructeur automobile sud-coréen a annoncé ce mercredi 2 février 2022, avoir réalisé les meilleures ventes de son histoire en janvier 2022, et ce depuis l’introduction de la marque dans le Royaume en 2000. Avec près de 1600 véhicules vendus à fin janvier 2022, Hyundai Maroc a su conserver sa position de leader sur plusieurs segments du marché automobile national.

« 2021 fût surprenante pour tous, mais le mois de Janvier 2022 l’ai encore plus pour nous. Malgré un contexte difficile, une nouvelle performance exceptionnelle pour Hyundai, en ce début d’année, avec une croissance de 28% par rapport à Janvier 2021. Des résultats qui viennent conforter la stratégie de développement de la marque et renforcer notre position de leader sur plusieurs segments du marché automobile au Maroc », se réjouit Oussama Berrada Gouzi, directeur général de Global Engines, importateur exclusif de la marque au Maroc.

En effet, ce succès n’est pas nouveau pour le constructeur automobile. Pour rappel, Hyundai Maroc s’est hissé au TOP 3 des marques automobiles les plus vendues du royaume à fin décembre 2021. La raison de ce succès ? Une gamme SUV leader de son segment et des véhicules particuliers plus innovants, dotés de technologies avancées, ainsi que des offres de financement sur mesure adaptées aux besoins des clients.