Présentée en avant-première mondiale jeudi 29 juin, à Istanbul et Copenhague, la nouvelle Citroën C4 X a surpris bon nombre de journalistes. Nous étions présents à Istanbul pour faire la connaissance de ce modèle au look original et au style plein d’audace. Vincent Cobee, PDG de Citroën, Pierre Leclerq, directeur du design et Nicolas Rolland, chef du projet, ont fait le déplacement en Turquie pour les présentations.

Si sa face avant est inchangée par rapport à la C4 classique, la C4 X vient bousculer les codes avec son style unique, un cocktail de berline tricorps surélevée et de crossover-coupé. Une ligne raffinée, une face avant imposante avec à l’arrivée, une silhouette élégante et originale qui séduit au premier regard.

Un choix déroutant justifié par Vincent Cobée, PDG de Citroën : «De nombreux clients nous ont déclaré qu’ils souhaitaient une alternative abordable, responsable et élégante face à l’offre de berlines et de SUV dans le segment des voitures compactes. La C4 X est notre meilleure interprétation de ce besoin – un design croisé distinctif et futuriste qui offre tout le confort, la technologie, la sécurité et la valeur que l’on attend de Citroën, mais aussi une habitabilité et une polyvalence de limousine avec l’avantage d’une alimentation électrique zéro émission».

Nicolas Rolland, chef du projet de la C4 X, va encore plus lon: «Pour se démarquer de la concurrence, on a voulu proposer un package qui va se distinguer d’abord visuellement par un style unique et reconnaissable. L’autre idée qui faisait partie de la feuille de route était de proposer les bons produits sur tous les marchés. Dans ce sens, la C4 X sera proposée en version électrique, mais aussi en motorisations thermiques hors Europe où les attentes restent fortes. On continuera donc à vendre nos beaux produits dans ces zones où ils restent très appréciés.»

Avec ses 4,60 m de long, la C4 X hérite de 24 cm supplémentaires au bénéfice de l’habitabilité arrière permettant un vaste espace arrière aux genoux de sa catégorie (19,8 cm) et un volume du coffre renforcé, atteignant 510 l contre 380 l pour la C4 bicorps. La C4 X a également optimisé les rangements avec pas moins de 16 compartiments répartis dans l’habitacle pour une contenance totale de 39 litres.

A l’intérieur, on découvre un tableau de bord minimaliste et le système d’infodivertissement, le My Citroën Drive Plus, affiché sur un écran tactile de 10 pouces. Plus intuitif, ce nouveau système peut être personnalisable grâce aux widgets qui permettent de consulter rapidement les applications et contenus sur l’écran tactile du véhicule sans avoir à ouvrir l’application.

De sa grande sœur, la C4 X a hérité également du système de suspension à butées hydrauliques progressives qui permettent d’absorber les irrégularités de la route offrant un grand confort aux passagers avec un effet “tapis volant”.

Toujours au rayon confort, la C4 X embarque une sellerie large et accueillante, dotée d’une mousse haute densité renforcée de 15 mm d’épaisseur. Sur les finitions haut de gamme, la Citroën C4 X se dote de sièges Alcantara.

Tout comme la C4, la Citroën C4 X reprend les mêmes aides à la conduite dont la conduite autonome de niveau 2, l’active safety brake, l’alerte de franchissement de ligne ou encore la reconnaissance étendue des panneaux et recommandations de vitesses.

Cette berline surélevée sera disponible en moteur essence et diesel ou en version 100 % électrique ë-C4 X. Au niveau des motorisations proposées, on retrouve deux trois-cylindres turbo essence PureTech de 100 ch en boîte manuelle et de 130 ch en boîte automatique EAT8. Un diesel Blue HDi de 130 ch est proposé, lui aussi en transmission EAT8.

La C4 X en version 100 % électrique ë-C4 X disposera d’un moteur de 100 kW (136 ch) et d’une autonomie de 360 km en cycle mixte WLTP. Cette version électrique sera réservée en priorité au marché européen et les versions thermiques aux marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Fabriquée à Madrid, la Citroën C4 X est annoncée dans nos concessions à l’automne 2022. Au Maroc, où les compactes tricorps sont particulièrement appréciées, la C4 X est appelée à un bel avenir.