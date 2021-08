Daimler

Le groupe allemand va investir 40 milliards d’euros dans l’électrification de sa production au cours de la décennie.

Dès 2025, Mercedes ne lancera plus que des « architectures » — la base technique d’un véhicule qui accueille moteur, roues et châssis — 100% électriques.

De plus, Daimler compte ouvrir dans le monde huit usines de cellules de batteries, la composante clé des modèles électriques.

Stellantis

Le groupe qui rassemble depuis janvier PSA (Peugeot-Citroën-Opel) et FCA (Fiat-Chrysler) a abandonné le développement de moteurs à combustion et compte investir 30 milliards d’euros dans l’électrification de ses gammes d’ici 2025 et dans les logiciels.

Les marques DS et Lancia deviendront 100% électriques à partir de 2024 et 2026, respectivement. Alfa Romeo sera 100% électrique en Europe et en Amérique du Nord d’ici 2027, Opel en Europe d’ici 2028.