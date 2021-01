Moins de 3 mois après l’ouverture d’un showroom flambant neuf à Dar Bouazza, La Continentale remet le couvert et inaugure un nouveau site à la ville d’El Jadida. Une arrivée qui signe le retour des marques du groupe FCA (Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat et Fiat pro) dans une région qui compte 1,5 million d’habitants, après une absence qui aura duré près de 3 ans.

La Continentale ne cache d’ailleurs pas ses ambitions après une année 2020 où le groupe a pu doubler son chiffre d’affaires malgré les affres d’une crise sanitaire et économique mondiale et annonce, à l’issue du premier semestre 2021, l’objectif d’atteindre une part de marché de 8% sur la région et un volume de ventes annuel de 720 véhicules.

Une prouesse que nous explique Driss Marrrakchi, PDG du groupe La Continentale, au micro de H24Info.