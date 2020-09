Audi, le nouveau Q3, un SUV compact très familial  

Audi Maroc a lancé le 22 septembre, son nouveau Q3, un SUV compact décliné également dans une version plus sportive, le Sportback. Une présentation originale qui s’est déroulée sous la forme d’un cinéma en plein air sur le toit du terminal Audi. L’occasion de découvrir sur grand écran et de l’intérieur ce nouveau SUV très prometteur.

Au Maroc, les « petits » SUV de luxe connaissent un succès grandissant auprès d’une clientèle très variée, séduite par leur format raisonnable, leur polyvalence et leurs équipements technologiques complets. Un créneau très disputé où Audi se distingue avec son dernier Q3, un SUV compact au design audacieux.

« Télécharger la fiche technique et les tarifs »

L’esprit sportif

Et d’emblée, le nouveau Q3 marque sa différence avec son prédécesseur avec sa plastique affirmée, sa présentation léchée, ses lignes épurées tout en élégance…. Son look plus sportif et dynamique également, rehaussé par la calandre Singleframe de forme octogonale et les prises d’air dans le spoiler avant. Son caractère de SUV est souligné lui, par une imposante calandre divisée en huit barres verticales.

Les phares à LED étroits, pointent vers l’intérieur avec leur forme triangulaire. En option, les projecteurs Audi Matrix LED règlent le faisceau lumineux en fonction des conditions de conduite, sans pour autant éblouir les autres conducteurs.

Avec ses 4,49 mètres, ce nouveau Audi Q3 s’allonge de 10 cm de plus que son prédécesseur pour offrir plus de place à ses passagers qui apprécieront au passage les nombreux rangements. Pour conserver son statut familial, le SUV s’est aussi emparé d’une banquette en série 40/20/40 coulissante et inclinable. Le volume du coffre passe alors de 530 l à 1525 l, selon la position des sièges arrière et des dossiers.

Le plein de technologies

Cette deuxième génération d’Audi Q3 qui se veut résolument high-tech voit son instrumentation de bord passer au tout-numérique. La présentation reste très soignée et l’équipement riche : de série, le SUV compact Audi intègre un écran MMI de 10,25 pouces en lieu et place du tableau de bord habituel. Le tout est commandé depuis le volant multifonctions. Grâce à l’écran MMI, le conducteur contrôle le système ultra complet via l’écran tactile de 8,8 pouces de la console centrale.

Le vitrual cocktpit qui se situe derrière le volant permet au conducteur de configurer l’écran en fonction de ses besoins et toutes les données importantes sont regroupées dans son champ de vision direct. Le conducteur peut alors basculer entre trois vues différentes à l’écran, y compris un nouvel affichage extra sportif. Grâce à l’Audi Smartphone interface votre smartphone et votre Audi ne font plus qu’un, accédez à vos applications grâce au système Audi MMI.

Tous les systèmes d’aide à la conduite

L’Audi Q3 embarque un éventail d’aides à la conduite hérités des segments supérieurs : régulateur de vitesse, aide au stationnement, caméra 360… Dès la version d’accès, le SUV embarque pour la sécurité 6 airbags, propose aussi une aide au freinage d’urgence (BAS), une mesure de protection des piétons standards, le régulateur de vitesse et les phares/essuie-glace automatiques. A noter que le nouveau Audi Q3 a obtenu la note maximale de cinq étoiles au crash-test EuroNCAP.

Au volant, l’Audi Q3 offre une bonne visibilité panoramique avec une position de conduite sportive. Maniable en ville, sécurisant sur les petites routes et très agréable sur les longs trajets, l’Audi Q3 se révèle aussi très à l’aise hors des sentiers battus, aidé par une suspension très polyvalente et un empattement plus long.

Audi Maroc propose le nouveau Audi Q3 avec un moteur quatre cylindres 2,0 litres d’une puissance de 110 kW (150 ch) et un couple de 340 Nm. Bénéficiant de l’injection directe et du turbocompresseur, il offre puissance, sportivité et efficacité.

L’Audi Q3 est disponible en quatre finitions (Premium, Advanced, Design et S-Line) à partir de 404 000 DH dans tout le réseau Audi Maroc.

La version Sportback, au look un peu plus sportif de “SUV coupé”, est proposée à partir de 479.000 DH.

