Le constructeur allemand est la première marque premium à lancer ses modèles électriques au Maroc : l’Audi e-tron, un grand SUV, l’Audi e-tron Sportback, un SUV coupé, et l’Audi e-tron RS, une sportive. Cette offre électrique va s’élargir dans les prochaines années avec le Q4 et le Q6, Audi ayant annoncé que tous ses nouveaux modèles lancés à partir de 2030 n’embarqueront que des moteurs électriques.

Au Maroc, la vague verte envahit doucement mais sûrement le secteur automobile. Ce n’est certes pas encore la déferlante, mais toutes les marques suivent la tendance, doucement mais sûrement.

Chez Audi, les derniers moteurs thermiques sortiront des usines en 2033 au plus tard. La course à l’électrique est bien engagée partout dans le monde et le Maroc n’y échappe pas.

Outre son silence de conduite, la propulsion électrique permet aux Audi e-tron d’offrir une grande habitabilité, mais aussi de grandes économies : fini les plein de carburants et les révisions moteurs. Quant à la finition et les équipements, ils sont encore de meilleure facture avec une insonorisation rehaussée et toutes les nouvelles technologies de la marque.

L’Audi e-tron

L’Audi e-tron se présente comme un grand SUV très haut de gamme. Long de 4,90 mètres, il offre suffisamment d’espace pour cinq occupants et leurs bagages avec son empattement de 2 928 millimètres et son coffre de 660 litres.

Animé par deux moteurs électriques, l’un associé au train avant et l’autre au train arrière, il développe une puissance allant jusqu’à 300 kW (408 ch) et un couple de 664 Nm. Et première surprise : cette puissance est disponible immédiatement avec un couple maximal atteint en quelques fractions de seconde. Le résultat est bluffant avec un effet scotché au siège lorsqu’on enfonce la pédale. Les performances sont tout aussi impressionnantes : un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement et une vitesse maximale bridée à 200 km/h.

Outre la performance, ce modèle se distingue par sa grande autonomie. Avec sa batterie de 95 kWh, l’Audi e-tron peut parcourir environ 446 kilomètres. De quoi envisager des petits trajets maison-travail durant la semaine avec une seule charge, ou un aller-retour entre Casablanca et Rabat sans besoin de recharger ou encore un Casa-Marrakech (243 km) sans pause avec une recharge sur place dans les hôtels disposant de bornes rechargeables.

Outre son silence de conduite, la propulsion électrique permet surtout de faire de grandes économies avec la fin des pleins de carburants et les révisions moteurs. Et tout cela sans aucune émission de CO2.

Côté pratique, Audi propose un éventail de solutions de charge à domicile, en fonction de l’alimentation électrique disponible. Le système de charge compact standard convient à une connexion simple de 230 volts et à une sortie de 400 volts en triphasé avec une puissance de jusqu’à 11 kW.

Lors de l’achat d’un véhicule, Audi offre une borne de recharge de 22 Kw permettant de charger 100% de la batterie en 4h.

La voiture se recharge en priorité sur le courant continu (DC) jusqu’à 150 kW, mais peut être connectée au courant alternatif (AC) jusqu’à 22 kW. La batterie de près 100 kWh et d’une masse de 700 kg de l’e-tron peut se recharger en une trentaine de minutes sur une installation délivrant 150 kW.

Deux modèles de l’Audi e-tron en finition haut de gamme S-Line.

A partir de 1.050.000 DH

L’Audi e-tron Sportback

Une variante Sportback plus sportive est proposée dans la nouvelle gamme électrique d’Audi. Avec sa ligne plus profilée et plus dynamique, l’Audi e-tron Sportback allie la puissance d’un spacieux SUV, l’élégance d’un coupé quatre portes et le caractère moderne d’une voiture électrique.

Proche de l’e-tron au niveau de la taille – seulement 13 mm de hauteur séparent les deux modèles-, le Sportback se démarque par son style plus décontracté, dans l’air du temps, et un esprit sportif très marqué avec notamment un bouclier avant redessiné intégrant des prises d’air et des passages de roues plus marqués.

L’arrière est doté d’un spoiler de série et un superbe diffuseur qui s’étend sur toute la largeur du véhicule renforçant l’aérodynamisme du véhicule. Très profilée, la silhouette de ce SUV coupé sert le Cx aérodynamique abaissé à 0,28 dans la finition S Line. Cette fluidité profite à l’autonomie supérieure de 10 km à celle de l’e-tron.

Le Sportback e-tron revendique 446 km d’autonomie avec sa batterie de 95 kWh installée sous le plancher, côté passager. Grâce à un boost, la puissance peut passer à 408 ch (couple de 664 Nm) pendant huit secondes. Les 100 km/h sont alors atteints en 5,7 secondes, au lieu de 6,6 secondes sans le boost. La vitesse de pointe reste bridée à 200 km/h.

Audi e-tron Sportback Sline

A partir de 1.110.000 DH

Audi RS e-tron GT

Ce coupé 4 portes réconcilie les adeptes de la performance et de l’écologie. Evoluant au ras du sol, la RS e-tron GT emprunte sa plate-forme (suspension pneumatique ; roues arrière directrices en option), sa transmission à deux rapports et sa batterie lithium-ion de 93 kWh (86 kWh utiles) à sa cousine, la Porsche Taycan.

Longue de 4,99 m, large de 1,96 m et haute de 1,40 m, cette GT très profilée (Cx record de 0,24). L’intérieur hérite d’un design classique de GT avec des sièges avant en position basse sportive et séparés par une large console centrale. Les sièges arrière offrent suffisamment d’espace, même pour les adultes.

Cette sportive embarque des moteurs électriques de 440 kW (598 ch), lui permettant des poussées très dynamiques avec un 0 à 100 km/h en 3,3 seulement. Sa capacité nette de 93 kWh lui permet une autonomie de 465 kilomètres.

La suspension est également basée sur l’équilibre entre le dynamisme et le confort, grâce à des technologies telles que l’Audi drive select, la direction intégrale, l’amortissement piloté, la suspension pneumatique à trois chambres, la transmission intégrale électrique et le blocage du différentiel arrière. La taille des roues peut aller jusqu’à 21 pouces et les disques de frein – qui sont disponibles en option en carbone céramique – ont un diamètre allant jusqu’à 420 millimètres.

De l’audace et de l’allure, l’Audi RS e-tron GT n’en manque pas, et ses performances foudroyantes vous séduiront, tout comme son silence et sans polluer. Tous les arguments pour se mettre rapidement au vert…

Prix sur demande

Audi, Boulevard Moulay Slimane, Casablanca

Tél.: 05 20 00 62 00