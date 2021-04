Quelques mois après la présentation du dernier Q3, c’est au tour du Q2 de s’offrir un restylage de mi-carrière, quatre ans après son lancement en 2016. Légèrement plus grand, le SUV citadin de la marque aux anneaux affiche un nouveau faciès sans pour autant dénaturer les lignes qui en ont fait son succès. Présentation d’un facelift pas si discret.

Avec son allure sportive et citadine, l’Audi Q2 a su conquérir au fil des ans, une clientèle plus jeune et s’offrir une place de choix dans le paysage urbain. Car il faut le dire, le Q2 allie de nombreux avantages. À commencer par ceux du SUV, dans une version compacte. Aujourd’hui, le plus petit SUV de la marque aux anneaux dévoile un nouveau design, de nouvelles technologies et un comportement dynamique qui font de lui un pilier de la gamme.

Côté design, Audi joue la carte de l’harmonisation entre ses différents modèles. Tout comme le Q3, la nouvelle Audi Q2 affiche des lignes plus sportives avec des flancs sculptés, une garde au sol surélevée pour conserver l’esprit SUV, ainsi qu’une ligne de toit plongeante qui n’est pas sans évoquer le look des coupés. À l’avant, le changement se concentre essentiellement sur la calandre Singleframe octogonale plus basse et les nouvelles entrées d’air, proéminentes, de chaque côté du bouclier. On note également la nouvelle signature lumineuse de chez Audi, avec l’intégration des feux LED, à l’avant comme à l’arrière, et la fameuse technologie MATRIX LED, en option.

Autre nouveauté, la palette de couleurs du nouveau Audi Q2 qui s’étoffent de cinq teintes acidulées : vert pomme, gris Manhattan, bleu Navarra, gris Flèche, bleu Turbo.

Légèrement plus grand (4, 21m), l’Audi Q2 reste néanmoins très compacte pour s’adapter à son milieu urbain. À l’intérieur, on retrouve le système MMI, connu pour offrir l’un des systèmes d’information et de divertissement des plus pointus sur un véhicule. L’interface multimédia MMI intuitive regroupe toutes les fonctions avancées du véhicule, comme la lecture de la musique, l’aide au stationnement avec caméra de recul et le bluetooth au sein d’une seule interface via un écran tactile.

Pour le marché marocain, l’Audi Q2 se décline en versions boîte automatique ou boîte manuelle, de quoi répondre à tous les besoins et toutes les envies ! Une chose est sûre ce SUV urbain arbore un design puissant qui ne laissera personne indifférent.

Disponible à partir de 315 000 DH

Plus d’infos : www.audi.ma