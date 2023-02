Le dernier-né de la série « Sphere » créée par Audi est un étonnant crossover à propulsion électrique doté de la transmission quattro. Coupé à l’allure élégante, il se transforme en SUV ou en pickup tout-terrain et promet une expérience à son bord qui défie l’imagination.

Après le roadster Skysphere, la berline Gransphere et le spacieux concept Urbansphere, le constructeur aux quatre anneaux enrichit la série Audi Sphere avec le modèle Audi Activesphere, une première mondiale dans le monde de l’automobile. C’est en effet la première fois qu’un constructeur présente un véhicule capable de changer de silhouette au gré des besoins et des envies.

Le maître de la métamorphose

D’une simple pression sur un bouton, ce coupé de luxe se métamorphose en un pick-up prêt pour le hors-piste, notamment grâce à la technologie quattro et à sa capacité à changer sa garde au sol grâce à sa suspension adaptative.

Selon Gael Buzyn, directeur de l’Audi Design Loft à Malibu, « Le design de l’Active Sphere Concept représente une fusion entre l’élégance d’une voiture de style Sportback avec ligne de toit fuyante sur la partie supérieure du véhicule et le côté robuste des aptitudes en conduite tout-terrain que l’on remarque sur sa partie inférieure ».

Par ses grandes dimensions (4,98 mètres de long – 2,07 mètres de large – 1,60 mètre de haut), et son esthétique alliant élégance et robustesse, l’Activesphere se classe dans le segment premium. Ses grandes roues de 22 pouces, sa garde au sol impressionante, son habitacle plat typique d’une Audi et son arceau de toit dynamique lui confèrent des proportions qui rappellent celle d’une voiture de sport.

L’absence d’arêtes vives sur l’ensemble de la carrosserie participent autant à l’esthétique qu’à l’aérodynamisme pour souligner le potentiel dynamique du concept car. L’Activesphere est propulsé par deux moteurs électriques (alimentés par une batterie de 100 kWh) ce qui en fait un vrai véhicule à quatre roues motrices. La puissance totale culmine à 325 KW, soit 442 ch et le couple à 720 Nm. L’Activesphere sera capable de récupérer 300 km d’autonomie (la moitié de son autonomie totale) en 10 minutes ou encore d’atteindre 80% de charge en seulement 25 minutes grâce à la technologie 800 volts.

Un intérieur clair aux allures de lounge hyper connecté

Comme pour l’Audi Grandsphere, les portes de l’Activesphere s’ouvrent dans des directions opposées, donnant ainsi l’accès à tout l’intérieur dès qu’on pénètre dans la voiture. Commence alors une immersion totale dans un univers où la fiction dépasse la réalité.

Dès la genèse du projet, la priorité a été donnée à l’habitacle et son agencement avant même la conception de l’ensemble, des proportions et des lignes extérieures.

Voyager à bord de ce concept car est aussi une occasion de découvrir toute une panoplie d’innovations qui combine la réalité physique et la sphère numérique pour donner accès à un nouveau monde : les Audi dimensions.

La pièce maîtresse de ce système inédit est un casque de réalité mixte, une technologie intelligente et intuitive qui permet, entre autres, d’amener des surfaces de commande et des écrans, invisibles à l’œil nu, dans le champ de vision de l’utilisateur lorsqu’il est au volant. Le contenu devient alors interactif dès que l’utilisateur se concentre et s’engage par un regard appuyé ou par des gestes. Par exemple, les commandes virtuelles du système de chauffage/climatisation apparaissent près des buses de ventilation de l’habitacle lorsque la main du conducteur s’en approche.

Plus impressionnant encore, en mode tout-terrain, par exemple, des graphiques topographiques haute-résolution en 3D peuvent être projetés sur le paysage réel et des informations sur la navigation et la destination peuvent être affichées. Le conducteur et les passagers reçoivent chacun un contenu très personnalisé dans leur casque de réalité mixte respectif pour accéder à des contenus numériques ou à des commandes comme par exemple contrôler la climatisation de la zone d’assise ou parcourir la sélection musicale du système audio pour une écoute individuelle. Mieux encore, ces équipements individuels peuvent être utilisés à l’extérieur du véhicule pour s’orienter, se déplacer, trouver les meilleurs spots de ski ou de surf,…

Ainsi que ce soit en termes de design ou par la technologie embarquée, Audi souhaite faire de l’habitacle de son concept car une sphère de vie et d’expérience où les besoins et les désirs de chaque occupant façonnent l’espace, l’architecture et les fonctions.

Avec le concept Audi Activesphere, le constructeur allemand accentue son avance sur le plan technologique, indique les orientations de la marque pour les prochaines années et donne un aperçu des éléments qui seront intégrés dans les modèles de série dans un futur plus proche qu’on ne l’imagine.