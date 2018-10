Au restaurant Sens du Kenzi, une nouvelle formule accessible en 45 min chrono

Le restaurant Sens du Kenzi Tower Hotel, situé au cœur du quartier des affaires, vient de lancer sa formule Déjeuner Express.

Le Kenzi vient de lancer une nouvelle formule Déjeuner Express, une expérience unique à des prix mesurés, alliant la finesse de la cuisine méditerranéenne à l’authenticité des produits locaux. Le tout en 45 minutes chrono et au tarif modique de 200 DH pour la formule “Entrée et plat”, ou “Entrée, plat et dessert” à 250 DH, avec café offert dans les deux cas. En prime: une cuisine élaborée avec des produits frais du jour, concoctée par le Chef Issam Jaafari, élu Top Chef Arabia 2016.

Des goûts revisités et contemporains comme l’explique Patrick Camelia, nouveau DG du Kenzi Tower Hotel: «Nous avons lancé cette formule express lunch, qui est une cuisine élaborée avec un menu du marché le tout en quarante-cinq minutes avec une des plus belles vues de Casablanca. Que demander de plus ? ».

Patrick Camelia qui a pris récemment ses nouvelles fonctions ne compte pas s’arrêter là et compte renouveler beaucoup de choses au sein du Kenzi. «Le but, c’est de réveiller la belle endormie, de lui rendre sa splendeur et que l’hôtel soit de nouveau le meilleur hôtel de Casablanca, explique-t-il. Tout d’abord toutes les chambres et les salles ont été rénovées. Maintenant, nous allons passer par un programme de rénovation du Sky et du Sens, et remettre ces restaurants au goût du jour avec une décoration plus adaptée et bien sûr travailler sur le facteur humain, le service, les services offerts aux clients, toute la formation et tout le niveau qu’il faut pour avoir vraiment un service de très haut niveau pour cet hôtel qui le mérite.»

Et les idées ne manquent pas chez le nouveau DG: un afterwork au Sky, un ladies night, des soirées à thème et tout un programme de manifestations gastronomiques qui verront bientôt le jour. « Il y a une dynamique qui se met en place, parce que je sais que les Casablancais sont avides et sont très gourmands.». A bon entendeur,…

Service voiturier et parking gratuit.

Réservation et information au : 05 22 97 80 00 ou 05 22 97 80 71