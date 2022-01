Situé aux portes de Ain Diab, à seulement 2 km du Morocco Mall, Anfa Heaven

se décline en deux résidences fermées et sécurisées indépendantes. L’une est dédiée aux villas et l’autre comprend des appartements. Le projet offre également 7.500 m² d’installations sportives, d’espaces verts, d’espaces de jeux et de loisirs.

« Un véritable havre de paix et de sérénité, répondant ainsi aux attentes d’un cadre de vie unique sans se couper de la ville », affirment les promoteurs.