Evasion: 8 endroits perdus pour se déconnecter dans les environs de Casablanca

Casablancais, Casablancaises, toujours pas de vacances en prévision? Offrez-vous un weekend dépaysant à quelques kilomètres seulement pour un retour aux sources assuré. Voici quelques adresses pour déconnecter de la ville:

1. Ô Lac Casablanca

Ô Lac Casablanca dispose d’une magnifique terrasse verdoyante surplombant le lac Oued El Maleh. Un spot unique à quelques kilomètres de Casablanca pour savourer un bon petit-déjeuner marocain ou un délicieux tajine.

Où? Barrage Oued El Maleh, Casablanca.

Horaires? Le weekend de 9 à 22h. Du mardi au vendredi de 12 à 22h. Fermé le lundi.

2. VGK Village

Si vous cherchez des idées d’activités en famille ou entre amis, vous trouverez sûrement votre bonheur au VGK Village. Étendu sur 9 hectares, il dispose d’un espace détente sur 1.500 m² avec une piscine de plus de 700 m². Les activités proposées varient du karting, au paintball en passant par le football, le bubble-foort, le tir-à-l’arc, le tennis ou encore le mini-quad ou un pars de jeux pour enfants.

Où? Autoroute Rabat – Casablanca, sortie Est Mohammedia km2.

Horaires? De 10 à 20h.

3. La ferme pédagogique de Dar Bouazza

La ferme pédagogique est l’endroit parfait pour faire découvrir aux enfants comme aux grands la faune et la flore. L’établissement se donne pour objectif de « sensibiliser à la richesse de la biodiversité marocaine et à la nécessité de la préserver » à travers des activités ludiques et originales. Ouvert aux familles mais aussi aux écoles, aux team-buildings, enterrements de vie de jeune fille… Aujourd’hui un pass enfant offert pour un pass acheté. Réservation obligatoire. Accès: 15 DH enfant/ 20 DH adulte.

Nous vous accueillons dimanche 12 juillet de 10h à 18h☀️, pour une journée placée sous le signe de la détente🧘‍♀️, de… Posted by La Ferme Pédagogique on Friday, 10 July 2020

Où? Km 18 route d’Azemmour Dar Bouazza.

Horaires? De 10 à 18h le weekend. Du lundi au vendredi, sur réservation pour les groupes.

4. Le gite écologique de Benslimane

Un weekend détente en pleine nature à quelques kilomètres du bouillonnement urbain de Casablanca? C’est possible au gite écologique de Benslimane qui propose un hébergement de qualité avec des prix attractifs, et des activités nature comme des randonnées pédestres dans les environs. Mais aussi piscine, foot, volley, pétanque, yoga, reïki, massages… Promotion actuelle sur tout le mois de juillet en semaine, deux nuits réservées, la troisième offerte pour 990 DH.

Où? Lebsabes commune Ain Tizgha, Benslimane.

Contact? 0661134684.

5. Chez Rachid – Benslimane

Chaque jour, le guide Rachid organise des randonnées pédestres dans les sites verdoyants de Benslimane avec au menu, petit-déjeuner et déjeuner traditionnels (tajine, couscous, rfissa…) pour reprendre des forces après la balade. Prix de 150 dirhams pour les adultes et 75 dirhams pour les enfants, comprenant petit déjeuner, déjeuner et tour nature.

Où? Province de Benslimane ,village prés de Ain Lksab.

Horaires? Des randonnées sont prévues tous les jours, contactez 0624339645.

6. The Little Farm – Benslimane

Une autre ferme dans les environs de Benslimane où vous pourrez en famille ou entre amis vous déconnecter et respirer l’air pur. Au programme: espace restauration et pique-nique, activités et ateliers pour les enfants, possibilité de privatisation de la ferme pour les regroupements familiaux, les team-buildings, les anniversaires…

Où? Oulad Yahya Louta.

Horaires? Sur réservations uniquement, de 10h30 à 18h.

7. Dream Village

Sur une superficie de 20 hectares clôturés et sécurisés, Dream Village est un espace multi-loisirs situé entre Casablanca et Mohammedia, à quelques kilomètres de la forêt des Cascades. On note particulièrement son zoo et son aquaparc avec plusieurs piscines à toboggan et jeux aquatiques. Idéal pour les enfants!

Où? Les Cascades Sidi Moussa Al Mejdoub Province de Mohammedia, Beni Yakhlef, Casablanca. Horaires? Tous les jours de la semaine de 8h45 à 19h.

8. Ecolodge Safa Boulaouane

Safa Boulaouane est un charmant écolodge, maison et table d’hôtes situé à quelques pas du fleuve Oum Errabia où sont organisées d’ailleurs des sorties en kayak. En ce moment, pour deux nuits achetées en semaine, la troisième est offerte. Une retraite bien-être et yoga est également programmée du 23 au 26 juillet prochain.

Où? Douar Lakhritat, Boulaouane, El Jadida, Morocco.

Horaires? Réservez au 0666963641.