L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé à intensifier les efforts visant à promouvoir l’alphabétisation, à en améliorer la qualité et en maximiser les avantages pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix.

L’organisation a mis en avant, dans un communiqué à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre, placée cette année sous le thème « Promouvoir l’éducation multilingue : L’alphabétisation pour la compréhension mutuelle et de la paix », la nécessité d’adopter des méthodes préventives et proactives pour éradiquer les causes de l’analphabétisme au lieu de se contenter d’adopter des mécanismes réparateurs pour traiter ce phénomène.

Convaincue de l’importance de soutenir l’alphabétisation et l’éducation inclusive et équitable pour tous, l’ICESCO met l’accent, dans le cadre de sa mission et de sa vision stratégique, sur l’éducation en tant que droit de l’homme, en sensibilisant à la nécessité de lutter contre l’analphabétisme et en se concentrant sur les catégories marginalisées et les plus pauvres, en particulier les filles et les femmes, note la même source, soulignant la nécessité de mobiliser des ressources financières suffisantes et d’augmenter les investissements alloués à ce domaine, en plus de fournir davantage de ressources éducatives ouvertes et gratuites de haute qualité.

Reconnaissant le rôle de l’éducation dans la promotion du développement humain, l’ICESCO a fait du soutien aux programmes d’alphabétisation dans ses États membres une priorité absolue, relève le communiqué, notant que les progrès accomplis dans ce domaine « ne sont pas suffisants ».

La réalisation de cet objectif exige des efforts accrus et une coopération internationale dans un contexte mondial marqué par l’existence de 765 millions de jeunes et d’adultes analphabètes, dont les deux tiers sont des filles et des femmes, ainsi que par la prévalence de disparités dans l’accès aux programmes d’alphabétisation et la faible participation des pauvres et des groupes les plus nécessiteux et les plus démunis, fait savoir l’ICESCO.

Dans un monde en constante évolution, où la technologie occupe une place de plus en plus importante et où les cultures sont diverses, l’Organisation met en avant l’importance de doter les individus d’une approche éducative multilingue fondée sur la langue maternelle.

Cette approche joue un rôle essentiel dans l’amélioration des compétences en lecture et en écriture, dans l’encouragement de la compréhension mutuelle et du respect de la diversité culturelle, note la même source, ajoutant que cet effort vise à soutenir les efforts visant à construire des sociétés plus justes et plus pacifiques et offrir aux individus de vastes perspectives d’apprentissage continu, conclut la même source.