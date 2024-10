Le Hezbollah a affirmé mardi avoir visé des troupes israéliennes dans le nord d’Israël, après l’annonce dans la nuit du début d’opérations terrestres « limitées » dans le sud du Liban par l’armée israélienne.

Le mouvement pro-iranien a déclaré avoir visé « un mouvement de soldats ennemis à Metula avec des tirs d’artillerie », puis tiré des roquettes sur « un rassemblement » de troupes israéliennes dans la même zone, située dans le nord d’Israël à la frontière avec le Liban.

Le Hezbollah a également dit avoir visé à l’artillerie des militaires israéliens à Avivim, également dans le nord d’Israël.

L’armée israélienne avait fait état peu avant de tirs de projectiles en provenance du Liban et les sirènes d’alertes ont été déclenchées à Metula et Avivim en début de matinée. Selon un communiqué militaire, certains des projectiles ont été « interceptés » et d’autres « tombés » dans des zones non habitées.

L’armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que des troupes au sol avaient traversé la frontière avec le Liban pour combattre le Hezbollah, parlant d' »opérations terrestres limitées, localisées et ciblées ».

Mardi matin, elle a fait état de « violents combats » dans le sud du Liban.