Israël a promis de riposter aux tirs revendiqués lundi par le Hezbollah, les premiers depuis l’entrée en vigueur du fragile accord de cessez-le-feu au Liban conclu après deux mois de guerre ouverte et que les deux parties s’accusent de violer.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié de « violation grave » les tirs du mouvement islamiste libanais en direction d’une zone contestée aux confins du Liban et de la partie du Golan syrien occupée et annexée par Israël, promettant de « réagir avec force ».

Auparavant, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, allié du Hezbollah et qui a négocié la trêve en son nom, avait affirmé qu’Israël avait violé à « au moins 54 reprises » l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre.

M. Berri a appelé le comité chargé de superviser la trêve, qui comprend les Etats-Unis et la France, « à entamer urgemment son action et contraindre Israël à arrêter ses violations et se retirer » du territoire libanais.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a insisté lundi auprès de son homologue israélien, Gideon Saar, sur « la nécessité que toutes les parties respectent le cessez-le-feu », a indiqué son ministère.

Le ministre israélien a rejeté toute accusation de violation du cessez-le-feu par son pays. « Au contraire, Israël le fait respecter » en réponse « aux violations du Hezbollah qui appellent une action immédiate », a-t-il affirmé dans une déclaration filmée.

Le Hezbollah a ensuite dit avoir mené des tirs sur une position militaire israélienne, sur « les collines occupées de Kfar Chouba », zone voisine des Fermes de Chebaa et actuellement sous contrôle de l’armée israélienne. Il s’agit d’une « première riposte défensive » aux « violations » du cessez-le-feu par Israël, a-t-il affirmé dans un communiqué.

