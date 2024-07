Dans le centre du territoire palestinien assiégé, des centaines de civils ont fui après un nouvel ordre d’évacuation émis par l’armée, qui poursuit son offensive lancée le 7 octobre en riposte à l’attaque du mouvement islamiste Hamas contre Israël.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est rendu lundi dans la petite ville druze de Majdal Shams, dans le Golan, un plateau syrien en grande partie annexé par Israël, où un tir de roquette samedi sur un terrain de football a tué 12 garçons et filles âgés de dix à seize ans.

Cette attaque a relancé les craintes d’un embrasement de la région. Lundi, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France et Lufthansa, ont annoncé suspendre leurs vols vers Beyrouth.

A Majdal Shams, des centaines de Druzes ont assisté aux funérailles d’un garçon de 12 ans tué samedi, après l’enterrement dimanche des autres victimes.

Israël et les Etats-Unis ont accusé le Hezbollah, soutenu par l’Iran et allié du Hamas palestinien, d’être l’auteur de ce tir. Le mouvement islamiste libanais a nié.

Le Hezbollah paiera le prix fort, a averti dimanche Benjamin Netanyahu, qui a reçu, avec son ministre de la Défense Yoav Gallant, le feu vert du cabinet de sécurité pour décider de la manière et du moment pour répondre à l’organisation terroriste du Hezbollah.

Lundi, le mouvement libanais a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes Katioucha sur une position militaire israélienne, en riposte à l’assassinat de deux de ses combattants.

Plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis, tentent de contenir les risques d’escalade, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bou Habib. Nous avons reçu des assurances (…) selon lesquelles Israël va procéder à une escalade limitée, et à son tour, le Hezbollah ripostera de manière limitée, a-t-il dit.

Quoi de plus?

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a indiqué que les contacts se poursuivaient avec plusieurs parties internationales, européennes et arabes pour protéger le Liban. L’Iran avait mis en garde Israël dimanche contre les risques d’une aggravation de la guerre en cas d’attaque de représailles au Liban.

Depuis le début de la guerre à Gaza, le Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec l’armée israélienne le long de la frontière israélo-libanaise. Dimanche, le mouvement a évacué des positions dans l’est et le sud du Liban après les menaces d’Israël, selon une source proche du Hezbollah.

Dans le centre de Beyrouth, des habitants interrogés par l’AFP semblaient résignés. Cela fait partie de nos vies, a témoigné Elie Rbeiz, un commerçant âgé d’une soixantaine d’années. Toute notre vie nous avons connu des guerres. Que pourrait-il se passer de plus?, a-t-il ajouté.

Les États-Unis travaillent à une solution diplomatique le long de la frontière entre Israël et le Liban, a indiqué la Maison Blanche dimanche. La France s’est dite pleinement engagée à tout faire pour éviter une nouvelle escalade.

Dans la bande de Gaza, des témoins ont signalé des bombardements notamment dans la ville de Gaza, dans le nord. Des centaines de personnes, bagages et matelas entassés dans des remorques, fuyaient les secteurs d’al-Bureij et al-Shuhada, dans le centre, où l’armée a affirmé qu’elle allait intervenir avec force.

Dans le sud, l’armée a annoncé poursuivre ses opérations ciblées à Rafah et Khan Younès, ajoutant que des frappes aériennes avaient visé 35 cibles terroristes en 24 heures à travers le territoire.

Le chef de l’Unrwa, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a déclaré sur X que seulement 14% des secteurs de Gaza ne sont pas soumis actuellement à des ordres d’évacuation.

Currently, only 14 per cent of areas in #Gaza are not under the “evacuation orders”.

Every other day, the Israeli Authorities issue these orders forcing people to flee, creating havoc + panic.

Quite often, people have just a few hours to pack whatever they can & start all over… pic.twitter.com/Ycyr0j8GR9

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 28, 2024