Dix pompiers libanais ont été tués dans une frappe aérienne israélienne sur leur caserne dans une localité du sud frontalière d’Israël, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

« Une frappe israélienne a visé dans la nuit la caserne de Baraachit où se trouvaient dix pompiers« , a expliqué à l’AFP Reda Achour, un responsable local. « Dix pompiers ont été tués » alors qu’ils « se trouvaient dans la caserne prêts à sortir pour des opérations de sauvetage« , a indiqué le ministère de la Santé, qui a dénoncé un « massacre« .

« Le déblayage des décombres se poursuit dans le bâtiment très endommagé« , a ajouté le ministère dans un communiqué. Depuis le début des affrontements il y a un an entre Israël et le Hezbollah, plus de 115 secouristes et pompiers ont été tués, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels libanais.