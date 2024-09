Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) rejette les conclusions du rapport « Études économiques de l’OCDE : Maroc 2024 » sur ses activités statistiques et souligne l’inexactitude des affirmations qui y sont présentées.

« Suite à la publication du rapport réalisé par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), intitulé Études économiques de l’OCDE : Maroc 2024, le Haut-Commissariat au Plan rejette les conclusions sans fondement sur les travaux du HCP qui y sont présentées et tient à apporter des clarifications concernant certaines informations inexactes qui y sont contenues », l’écrit le HCP dans un communiqué.

Le Haut-Commissariat au Plan rappelle qu’il mène régulièrement des enquêtes de grande envergure couvrant divers aspects de la vie économique et sociale de notre pays et dont la publication se fait tout au cours de l’année. « De plus, le Haut-Commissariat au Plan réalise également des études spécifiques en réponse à des problématiques d’actualité, telles que celles réalisées sur les Objectifs de Développement Durable en 2016, l’enquête sur les revenus en 2019, l’enquête sur les entreprises et le climat des affaires en 2019, l’enquête sur la violence à l’égard des femmes et des hommes en 2019, ainsi que les enquêtes sur la situation des ménages, des réfugiés et des entreprises durant la période de la Covid-19 », poursuit l’organisme public spécialiste des statistiques.

« En ce qui concerne la comptabilité nationale, nous sommes surpris par la critique formulée à l’égard des données publiées. Le Maroc, qui souscrit à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) depuis 2005, respecte ces normes en publiant les métadonnées et le calendrier de diffusion sur le site du FMI. Toutes les séquences des comptes nationaux, ainsi que les tableaux de synthèse, les rapports annuels, les nomenclatures des produits et des activités économiques, et les comptes des 12 régions du Maroc sont publiés régulièrement sur notre site en formats PDF et Excel, avec des séries longues d’agrégats disponibles depuis 1980 », s’insurge le HCP.

Le Haut-Commissariat au Plan « regrettable que certaines des informations présentées dans le rapport ne reflètent pas ces éléments et qu’il « n’ait pas été pleinement consulté sur les aspects spécifiques relatifs à ses contributions ». « Ces inexactitudes peuvent induire en erreur sur la nature des travaux et de l’engagement du Haut-Commissariat au Plan en matière de collecte et de diffusion de données », précise l’organisme public.