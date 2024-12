L’Office national des chemins de fer (ONCF) a choisi la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) pour la réalisation du huitième et dernier lot des travaux de génie civil de la future ligne à grande vitesse (LGV) reliant Kénitra à Marrakech pour un montant de 2 milliards de dirhams.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de désigner l’adjudicataire du marché relatif au huitième lot des travaux de génie civil du projet de ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech. Il s’agit des travaux d’exécution de terrassement et des ouvrages d’art au niveau de la vallée de Bouregreg

Ce marché a été attribué à la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) pour un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH). L’offre de l’entreprise marocaine a été jugée «moins-disante», «conforme» et surtout en dessous d’une estimation initiale fixée à 2,1 milliards de dirhams et inférieure à celles des autres candidats, la SNCE-CAPEP-SEPROB, le Chinois CCECC et le duo GPRT NGE Contracting-Guintoli.

L’ONCF a lancé un immense chantier. Des travaux de modernisation qui incluent une variété de tâches essentielles, allant du terrassement à la construction de quais, en passant par les ouvrages d’art, l’assainissement, la pose de nouvelles voies ferrées, et l’installation de caténaires. Ces améliorations visent non seulement à augmenter la capacité de transport, mais aussi à répondre aux exigences croissantes de sécurité et de confort pour les usagers.

Ces travaux ont également pour but de fluidifier le trafic ferroviaire, tout en préparant le terrain pour l’arrivée de la LGV entre Kénitra et Marrakech. Avec ce projet, le réseau ferroviaire marocain s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement, confirmant ainsi l’engagement du Royaume dans le renforcement de ses infrastructures de transport.