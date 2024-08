L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé le lancement d’un projet ambitieux de renforcement des lignes ferroviaires conventionnelles entre Kénitra et Marrakech. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du développement de la ligne à grande vitesse (LGV) entre ces deux villes, représente un investissement de près de 3 milliards de dirhams.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a franchi une nouvelle étape dans le développement de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech. En effet, une consultation a été lancée pour la réalisation de travaux de génie civil et de superstructure sur les lignes conventionnelles, un projet dont le coût est estimé à près de 3 milliards de dirhams. Ces travaux visent à augmenter la capacité ferroviaire sur cet axe stratégique, tout en améliorant la fluidité et la sécurité du trafic.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts déjà déployés par l’ONCF, après les premiers travaux réalisés sur le hub de Casablanca et le tronçon Rabat Agdal-Aïn Atiq. Le nouveau marché porte sur quatre lots distincts, chacun correspondant à un tronçon spécifique de la ligne, avec des investissements variables en fonction des besoins locaux.

Lire aussi:LGV Kénitra-Marrakech: un consortium dirigé par le français Egis Rail remporte l’appel d’offres

Les quatre tronçons concernés par ces travaux sont les suivants:

– Sidi Ichou – Sidi Bernoussi: Ce premier lot, d’un montant de 561,9 millions de dirhams, concerne le tronçon reliant le raccordement LGV/LC de Sidi Ichou à la future gare RER de Sidi El Bernoussi. Les travaux incluent la modernisation des gares intermédiaires de Kénitra, Sidi Bouknadel, Salé Tabriquet, Rabat Agdal, Témara, Mohammedia entre autres.

– Sidi Bernoussi – Oasis: Le deuxième lot, d’une valeur de 805 millions de dirhams, s’étend de la future gare RER de Sidi El Bernoussi à la gare existante de Casablanca Oasis. Ce tronçon passera par les gares stratégiques telles que Casa Port et Casa Voyageurs.

– Oasis – Nouaceur: Pour un investissement d’un milliard de dirhams, le troisième lot couvre la section entre la gare de Casablanca Oasis et celle de l’aéroport Mohammed V, en passant par des points d’arrêt importants comme Sidi Maârouf et Bouskoura.

– Sidi El Aïdi – Marrakech: Enfin, le quatrième lot, qui représente un investissement de 624,2 millions de dirhams, s’étend de la gare de Sidi El Aïdi à celle de Marrakech. Les travaux dans cette section concernent, entre autres, les gares de Settat, Benguerir, ainsi que la future gare du Stade de Marrakech.

Lire aussi: L’ONCF tire au clair « l’attribution de la LGV Kenitra-Marrakech à une société française »

Les travaux de modernisation prévus incluent une variété de tâches essentielles, allant du terrassement à la construction de quais, en passant par les ouvrages d’art, l’assainissement, la pose de nouvelles voies ferrées, et l’installation de caténaires. Ces améliorations visent non seulement à augmenter la capacité de transport, mais aussi à répondre aux exigences croissantes de sécurité et de confort pour les usagers.

Ces travaux ont également pour but de fluidifier le trafic ferroviaire, tout en préparant le terrain pour l’arrivée de la LGV entre Kénitra et Marrakech. Avec ce projet, le réseau ferroviaire marocain s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement, confirmant ainsi l’engagement du Royaume dans le renforcement de ses infrastructures de transport.