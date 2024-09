Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 614 km, le Volvo EX90 100 % électrique est annoncé sur nos routes pour la fin décembre. Ce nouveau modèle a été conçu pour être la Volvo la plus sûre jamais produite, grâce notamment à ses technologies et ses logiciels de sécurité de nouvelle génération.

Grand et élégant, le SUV Volvo en impose avec ses 5,04 m, soit 9 cm de plus que le XC90. Et le nouvel EX90 n’est pas seulement long, il est aussi large (1,96 m) et haut (1,74 m), ce qui lui confère une sacrée stature.

Ce nouveau fleuron de Volvo Cars établit de nouvelles normes pour la marque en matière de sécurité, de développement durable et de technologie centrée sur l’humain, visant à faciliter et améliorer le quotidien de ses clients. Raison pour laquelle la barre a été placée très haut lors des tests de ce nouveau modèle qui a été poussé à ses limites. Le CEO de Volvo Cars, Jim Rowan, a mis l’EX90 à rude épreuve ces dernières semaines lors d’un road-trip à travers les États-Unis, entre l’usine Volvo Cars de Charleston, en Caroline du Sud, jusqu’en Californie.

« Ce long voyage me permet d’affirmer en toute confiance que l’EX90 est la meilleure voiture que nous ayons jamais construite», déclare Jim Rowan. «Après avoir parcouru 950 kilomètres à travers trois États américains, dans des conditions de conduite et sur revêtements variés, je ne garde que des impressions positives. La recharge, la maniabilité, le confort de conduite, le silence dans l’habitacle et le système audio exceptionnel, la fiabilité, la technologie et la convivialité de l’interface utilisateur sont autant de caractéristiques qui font que je n’ai jamais conduit une Volvo comme l’EX90. Cette voiture marque le début d’une nouvelle ère pour Volvo Cars, et ce, dès maintenant. »

Des centaines de journalistes du monde entier ont également pu découvrir les qualités de l’EX90, à l’occasion d’un essai sur route au sud-est de Los Angeles.

Le début d’une nouvelle ère

L’EX90 représente un changement notable de paradigme pour l’entreprise, puisqu’il s’agit du premier véhicule Volvo équipé d’un système de calculs central.

L’ordinateur embarqué est construit sur la plateforme d’intelligence artificielle NVIDIA DRIVE®. Ce système central, ainsi que la plateforme Snapdragon® Cockpit de Qualcomm Technologies, Inc. et le logiciel développé en interne par les ingénieurs Volvo Cars, fonctionnent en parfaite synergie pour gérer les principales fonctions du véhicule, de la sécurité à l’infodivertissement en passant par la gestion de la batterie. Cela se traduit par une expérience plus fluide et plus fonctionnelle.

Intelligent et connecté grâce aux services Google intégrés*, l’EX90 est équipé d’une série de capteurs, notamment des radars, des caméras et la technologie LiDAR fournie par Luminar pour une sécurité accrue.

L’EX90 repose sur une plateforme de nouvelle génération conçue pour les modèles 100 % électriques, avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 614 km. Il est conçu pour être la voiture Volvo la plus sûre jamais produite, dotée de technologies et de logiciels de sécurité passive et active de nouvelle génération alimentés par un ensemble de capteurs avancés.

A noter également que l’EX90 est la première Volvo à être équipée de la technologie LiDAR et la première à disposer d’un système informatique central. Et c’est la première voiture au monde à proposer le mode Abbey Road Studios, qui est associé au système audio haut de gamme Bowers & Wilkins en option.

La production de l’EX90 a démarré au début de l’année dans l’usine Volvo Cars située juste à côté de Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis), dont la capacité de production peut atteindre 150.000 voitures par an.

Les premiers modèles livrés au Maroc sont annoncés pour la fin décembre, juste à temps pour passer les commandes au Père Noël…