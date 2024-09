Plus d’un an après leur rupture très médiatisée, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont été aperçus ensemble à Madrid, accompagnés de leurs deux enfants. Des retrouvailles immortalisées par les paparazzis. Dans un entretien, l’ex épouse du football marocain s’est confiée sur cette relation et dissipe les doutes sur sa relation avec Álvaro Muñoz Escassi.

L’actrice a reconnu au micro d’Europapress entretenir de bonnes relations avec le Lion de l’Atlas pour le bien de leurs enfants : « Je ne veux rien dire de plus, mais c’est évidemment le père de mes enfants, quoi d’autre puis-je dire ? » a-t-elle déclaré. Et lorsque le journaliste lui demandé s’il jouait pleinement son rôle de père, elle a répondu avec assurance : « Absolument. »

Hiba Abouk a également démenti une nouvelle fois toute relation amoureuse avec Escassi, malgré le clin d’œil qu’elle lui a lancé sur les réseaux sociaux – en publiant « il est presque » l’heure le jour du lancement de Masterchef Celebrity. « C’était drôle, nous avons tous rigolé, c’est tout ce qui compte. Alvaro est un ami, je m’entends bien avec tout le monde, heureusement je n’ai aucun conflit et tout va bien », a-t-elle assuré.

« Totalement amis, s’il vous plaît. C’est clair maintenant. Bien sûr, dites-le à Escassi. Je pense qu’il le sait déjà mais bon », a-t-elle conclu, déterminée à mettre un terme définitif aux rumeurs.

Depuis leur divorce, Hiba Abouk s’est déjà exprimée sur sa relation avec Hakimi, expliquant la décision de mettre fin à leur mariage par une volonté de protéger ses enfants. “J’ai traversé des moments extrêmement douloureux”, avait-elle confié. Malgré tout, les enfants semblent rester le pivot central dans la relation de l’ancien couple.

Hakimi et Abouk, qui s’étaient mariés en secret en 2020, ont accueilli leur premier enfant, Amín, la même année, et leur deuxième fils, Naím, en février 2022. La rupture officielle du couple a été annoncée en avril 2023, peu après l’implication du Lion de l’Atlas dans une affaire judiciaire, bien que l’actrice ait précisé que la décision de se séparer remontait à bien avant cet épisode.