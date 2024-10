Au Maroc, un grand flou subsiste autour des trottinettes, un moyen de transport pratique, mais qui peut s’avérer dangereux. Pour mieux l’encadrer, le ministre du Transports et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a annoncé que deux projets relatifs à leur homologation sont en cours d’élaboration

Face aux embouteillages, la trottinette électrique s’est imposée comme un moyen efficace pour circuler. Si elle fait gagner du temps, elle représente souvent un danger aussi bien pour les automobilistes que pour son usager et soulève des questions de sécurité. Les trottinettes électriques peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 25 km/h, alors que les mesures de sécurité telles que le port de casques, de coudières, de gilets fluorescents et de lumières ne sont pas toujours suivies, augmentant ainsi les dangers sur la route.

A l’échelle internationale, une étude réalisée, récemment, par l’Institut belge pour la Sécurité Routière Vias a révélé que 60 % des utilisateurs de trottinette électrique admis à l’hôpital souffrent de traumatismes crâniens. Selon cette étude, 24 % d’entre eux présentent également des blessures à la hanche et à la cuisse. Ce chiffre souligne l’importance de sensibiliser les usagers à la sécurité routière et à l’utilisation d’équipements de protection, dont le port du casque.

Au Maroc, un grand flou subsiste autour de ce moyen de transport pratique mais qui peut s’avérer dangereux. Pour y remédier, le ministre des transports, Mohamed Abdeljalil, a annoncé qu’un projet concernant l’intégration des trottinettes électriques dans le code de la route est en cours de validation. Il a précisé, en réponse à une question écrite du parlementaire Mustafa Dahmani, qu’en vue de s’adapter à l’apparition de nouveaux moyens de transport sur la voie publique, deux projets de décrets sont en cours d’élaboration pour modifier et compléter les décrets n° 2.10.421 concernant les véhicules et n° 2.10.420 concernant les règles de circulation sur les routes, et ces projets sont actuellement en phase de validation.

Dans ce cadre, le ministre a précisé, lors d’une présentation en juillet dernier, que plusieurs projets stratégiques sont en cours pour gérer le dossier de la sécurité routière. Cela inclut le lancement d’une étude visant à évaluer le premier plan quinquennal pour la période 2017-2021, ainsi que ce qui a été réalisé en 2022 et 2023, et l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour la période à venir. Il s’agit également de définir le positionnement stratégique de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) pour la période 2024-2028 et de préparer une charte nationale pour le développement d’une mobilité durable et inclusive.