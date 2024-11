L’indice des prix des produits alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est établi à 127,4 points en octobre dernier, soit 2% de plus qu’en septembre et 5,5% de plus que sa valeur enregistrée une année auparavant.

Cet indice, qui suit les changements mensuels des prix internationaux d’un ensemble de produits alimentaires au niveau mondial, s’est envolé à son plus haut niveau depuis 18 mois, porté par le bond des cours des huiles végétales, indique un communiqué de la FAO.

L’indice des prix des huiles végétales a ainsi grimpé de 7,3% au mois d’octobre, atteignant son plus haut niveau en deux ans, en raison de la hausse des cours des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza, précise l’organisation mondiale.

Pour ce qui est des prix des céréales, ils ont progressé de 0,9% en octobre, essentiellement du fait de l’augmentation des prix du blé et du maïs à l’exportation, selon la FAO qui ajoute que les prix mondiaux du maïs ont également augmenté.

En revanche, poursuit le communiqué, l’indice des prix de tous les types de riz a chuté de 5,6%.

Pour les prix du sucre, ils ont enregistré une augmentation de 2,6%, alors que l’indice des produits laitiers s’est accru de 1,9%, se situant ainsi 21,4% au-dessus de sa valeur enregistrée l’année dernière à la même date. Cette augmentation s’explique principalement par la hausse des prix internationaux du fromage et du beurre, tandis qu’à l’inverse, les cours des laits en poudre ont chuté, relève la FAO.

À l’encontre de cette tendance haussière généralisée, les prix de la viande ont perdu 0,3% par rapport à septembre, conclut le communiqué.