Les avocats vent debout contre Code de procédure civile ; Lutte contre la corruption ; Cloud national : un “must have” ; Des villes côtières menacées par la montée des eaux ; Droits de l’Homme ; Grève suspendue chez employés de justice…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Code de procédure civile : les avocats entament deux semaines de protestation

Les avocats se mobilisent contre le projet de Code de procédure civile. Ils critiquent vivement un texte qui non seulement porte profondément atteinte aux missions nobles de la profession, mais constitue aussi un recul grave s’agissant des droits des citoyens à une justice impartiale. Pour faire entendre leur voix, ils annoncent une série de protestations qui ont démarré lundi et qui devraient se poursuivre pendant deux semaines.

Lutte contre la corruption : comment le Maroc peut avancer plus vite

La corruption au Maroc reste un phénomène persistant qui coûte au pays plus de 50 milliards de dirhams par an, soit entre 3,5% et 6% de son PIB, malgré les efforts déployés ces deux dernières décennies. C’est le constat alarmant dressé par l’Instance nationale pour la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption dans son rapport annuel 2023, présenté mardi par son président Mohamed Bachir Rachdi. Ce dernier insiste sur la nécessité de combler les lacunes de la stratégie nationale contre la corruption (2015-2025), mais aussi et surtout sur l’urgence de faire aboutir le projet de loi sur l’enrichissement illicite.



Comment mettre en place un Cloud national de façon sécurisée

Toutes les données ne peuvent pas aller sur le Cloud. Surtout celles qualifiées de sensibles ou de critiques. Pour tout le reste, le Cloud n’est plus un «nice to have», mais un «must have». Mais ce passage ne doit pas comporter de risques. Classées par ordre d’importance, ces données doivent ensuite être confiées à des tiers de confiance, aux normes les plus avancées technologiquement. Le tout doit être accompagné juridiquement. L’objectif est de maintenir ces données sur le sol marocain, à travers un Cloud national public, qui serait accessible aux administrations, aux entreprises et startups. La première édition du Congrès national sur le Cloud Computing s’attaque à la cybersécurité, un des piliers importants de cette transition.

L’Opinion

Météorologie : la montée des eaux menace des villes côtières marocaines

La montée future du niveau de la mer est une menace pour les villes côtières marocaines, alerte l’Organisation météorologique mondiale dans un rapport intitulé “State of Climate in Africa 2023”. Tanger, Casablanca et Agadir sont particulièrement exposées. L’Organisation météorologique mondiale a expliqué que les infrastructures touristiques de ces villes, en raison de leur importance économique, sont considérées comme les plus vulnérables aux risques de la montée des eaux.

Corruption-Rapport de l’INPPLC: plus de 20% des entreprises touchées en 2023

Selon le dernier rapport de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) pour l’année 2023, près de 23 % des entreprises marocaines ont été confrontées à une forme de corruption au cours des 12 derniers mois. Un chiffre qui révèle la persistance de pratiques illégales dans le tissu économique national, malgré les efforts pour les éradiquer. La présentation de ce document, dévoilé mardi lors d’une conférence à Rabat, met en lumière l’ampleur du phénomène. En tête des pratiques dénoncées : la sollicitation de pots-de-vin, touchant 13 % des entreprises.

Al Bayane

Les droits de l’Homme et la prévention de la torture, priorité de la politique pénale

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a souligné que la présidence du ministère public veille à ce que la protection des droits de l’Homme et la prévention de la torture soient une priorité première de la politique pénale au Maroc. Dans une allocution à l’ouverture de la conférence de lancement d’un programme de formation sur « Le protocole d’Istanbul (version révisée) : Rôle de la médecine légale dans la prohibition et la prévention de la torture », Daki a indiqué que ce soucis est reflété par les rapports annuels de la présidence du ministère public portant sur les aspects relatifs au traitement judiciaire des affaires de torture et au suivi des plaintes liées aux cas présumés de violences, de torture et de mauvais traitements.



Al Massae

Les employés du secteur de la justice suspendent leur grève

Les employés du secteur de la justice ont suspendu leur grève à la suite de la séance de dialogue tenue entre le ministère de la Justice et les syndicats appelant à la grève. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général du ministère et à laquelle a participé le ministre de la Justice, a abouti à des « résultats positifs », selon la Fédération nationale du secteur de la justice. Cette réunion a permis de réviser le statut du corps du secrétariat-greffe, qui a constitué le principal point de discorde entre les syndicats et le ministère de la Justice. De son côté, le Syndicat démocratique de la justice a confirmé l’existence d’une voie positive pour le projet de modification du statut des greffiers.