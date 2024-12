Les médecins pédiatres du Maroc tirent la sonnette d’alarme sur une pénurie particulièrement préoccupante des médicaments indispensables dans le traitement des pathologies graves et des situations critiques chez les enfants.

La Société marocaine de pédiatrie (SMP) a récemment envoyé une lettre au ministère de la Santé et de la Protection sociale pour l’alerter sur une pénurie de médicaments essentiels en pédiatrie et en réanimation pédiatrique. Dans cette lettre, dont nous détenons copie, les professionnels de la santé infantile, insistant sur la gravité la situation, précisent que ces médicaments sont souvent utilisés pour des cas critiques et peuvent parfois représenter la seule option thérapeutique.

«Il est extrêmement difficile, voire parfois impossible, de prodiguer des soins de qualité lorsque les traitements de première nécessité font défaut», affirme la SMP. Et de souligner: «En tant que professionnels engagés, nous comprenons les défis liés à la gestion et l’approvisionnement en médicaments. Toutefois, il est impératif que des solutions urgentes soient mises en œuvre pour garantir un accès stable et continu à ces produits vitaux.»

La lettre inclut la liste des médicaments concernés, avec une description de leur usage et des conséquences de leur indisponibilité. «Nous espérons que cette liste illustre l’urgence et la gravité de la situation. Ces médicaments médicaments ne sont pas seulement nécessaires, mais vitaux pour la prise en charge d’urgences médicales et pour éviter des décès évitables. Nous vous demandons avec insistance de tout mettre en œuvre pour rétablir leur disponibilité», plaident les auteurs, rappelant que leur objectif commun reste la protection de la santé et du bien-être des enfants, qui sont l’avenir de ce pays.

Joint par H24Info, le président de la SMP, Hassan Afilal, fait part de sa profonde inquiétude, appelant à l’intervention immédiate du ministère pour prioriser la disponibilité de ces médicaments. «Ce n’est pas la première fois que nous tirons la sonnette d’alarme sur ce sujet. Il faut savoir que la pénurie de ces médicaments sur le marché marocain expose nos jeunes à des risques considérables, notamment des complications, des séquelles irréversibles et, dans le cas le plus tragique, une augmentation de la mortalité infantile», alerte le pédiatre réanimateur.

Notre interlocuteur conclut: «Il s’agit d’ un problème redondant qui met en danger des enfants parce que les médicaments ne sont pas seulement nécessaires. Ils sont indispensables surtout en réanimation. C’est un énorme problème d’être désarmé devant des situations que nous pouvons sauver et qui peuvent laisser des séquelles, sinon être fatales.»