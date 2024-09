Les champions marocains se sont brillamment distingués lors des 17èmes Jeux paralympiques, qui se sont clôturés dimanche à Paris.

Munis d’une volonté inébranlable, ils ont hissé haut le drapeau marocain et gravé leurs noms en lettre d’or dans les annales du paralympisme.

Cette participation reste la meilleure en termes de médailles pour le Maroc, après les 7 métaux des éditions de Pékin et Rio de Janeiro et les 11 de Tokyo. En effet, les champions marocains ont réussi à s’adjuger 15 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et autant en bronze. Les médailles d’or ont été enlevées par Fatima Ezzahra El Idrissi au marathon (T12), Aymane El Haddaoui au 400 m (T47) et Mouncef Bouja au 400 m (T12).

Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13), Abdelilah Gani (F53) au lancer de poids, Youssra Karim au lancer de disque (F41), Azddine Nouiri au lancer de poids (T34), Ayoub Sadni au 400 m (T47) et Meryem En-Nourhi au marathon (T12) ont remporté l’argent.

Les médailles de bronze ont été remportées par El Amin Chentouf au marathon (T12), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo, Saida Amoudi au lancer de poids (F34) et Azeddine Nouiri au lancer de poids (F34). Ces résultats demeurent le fruit du travail continu et sérieux accompli par toutes les composantes du sport paralympique marocain, depuis les Jeux paralympiques de Tokyo, en l’occurrence. Cette participation du Maroc est la 10-ème après celles de Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020.

Le Maroc a, ainsi, porté sa moisson depuis sa première participation à 53 médailles. Dix-neuf en or, 17 en argent et 17 en bronze. Le Maroc a pris part aux 17-èmes Jeux paralympiques avec une délégation comprenant 38 sportifs. Les sportifs marocains ont concouru dans les épreuves de para athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.

Après cet exploit, le directeur technique de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en situation de Handicap (FRMSPSH), Said Mrini, a souligné que les résultats des sportifs marocains sont le fruit du travail sérieux des cadres nationaux et de la stratégie de formation de la Fédération. Il a émis, dans une déclaration à la MAP, le souhait de réaliser des résultats encore plus distingués lors des prochaines participations, mettant en avant la nécessité de redoubler d’efforts pour briller dans toutes les disciplines.