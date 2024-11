Les médecins du public n’en démordent pas. Rejetant l’accord du 23 juillet dernier avec le gouvernement, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) ont annoncé dans un communiqué des manifestations qui s’étaleront sur plusieurs semaines.

Tout d’abord, le syndicat annonce une grève nationale ces 19, 20 et 21 novembre dans toutes les instituions de santé, à l’exception des services d’urgence et de réanimation. Ensuite, «une semaine de colère» sera déclarée du 25 novembre au 1er décembre et se traduira par la suspension de toutes les consultations dans les centres de diagnostic. Une autre grève nationale est enfin prévue les 4 et 5 décembre prochain.

Les médecins du public annoncent également d’autres mesures de contestations, comme la cessation de la délivrance des certificats médicaux, sauf les arrêts maladie indispensables pour des traitements, ou encore le refus de participer aux campagnes chirurgicales et médicales jugées non conformes aux normes de sécurité, ainsi qu’aux programmes gouvernementaux qu’ils considèrent comme insuffisants pour garantir des standards médicaux adéquats.

Dans son communiqué, le SIMSP explique que l’accord du 23 juillet n’a fait qu’aggraver les problèmes existants dans le secteur et a autorisé le gouvernement à annuler les acquis précédents.