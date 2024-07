Les Marocains demeurent la première communauté estudiantine étrangère en France, selon le dernier rapport annuel de Campus France. Les détails.

L’édition 2024 du rapport « Chiffres Clés de la mobilité étudiante« , que vient de publier de Campus France, confirme une fois de plus la forte mobilité des étudiants marocains. En effet, sur un total de 412.087, ils étaient 45.126 à suivre des études supérieures dans l’Hexagone durant l’année scolaire 2022-2023, occupant la première place des communautés estudiantines étrangères, devant les Algériens (32.147) et les Chinois (25.605).

Et avec un effectif de 6.110 étudiants inscrits au titre de cette même année académique, le Maroc est aussi le premier pays d’origine des étudiants étrangers inscrits en école d’ingénieurs en France. A noter que le nombre global d’étudiants marocains en France en 2022-2023 était en augmentation de 3% par rapport à 2021-2022.

«Le Maroc, l’Algérie et la Chine demeurent les trois principaux pays d’origine des étudiants étrangers en France, et 21 des 25 premiers contingents d’étudiants étrangers augmentent en 2022-2023, avec une progression particulièrement forte du nombre d’étudiants italiens, espagnols, libanais, congolais et indiens. Le nombre d’étudiants ukrainiens accueillis a aussi doublé en un an (+111%), en lien avec la poursuite de la guerre», indique le rapport.

La France demeure par ailleurs une destination de choix pour les étudiants du monde entier, dont le nombre dans le pays est en progression de 3% sur un an et de 17% sur cinq ans. Les étudiants originaires d’Afrique du Nord en particulier représentent les contingents les plus importants.

Au niveau mondial, la France maintient sa 6e place parmi les pays d’accueil de la mobilité étudiante.

Depuis 2021, les différents rapports nationaux disponibles montrent que la mobilité est repartie à la hausse et que les étudiants mobiles sont revenus plus massivement dans les principaux pays d’accueil. « Mais les changements de politiques publiques annoncés récemment et l’annonce de mesures visant à limiter le nombre d’étudiants mobiles dans certains grands pays d’accueil – au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas – pourraient ralentir la croissance des mobilités étudiantes« , conclut le rapport.