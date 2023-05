La Marina Militare italienne et son homologue du Maroc ont effectué un exercice militaire conjoint dans les eaux devant la ville de Tanger.

« Après le détroit de Gibraltar, la marine San Marco (Appellation donnée à la marine italienne, ndlr) effectue un exercice d’entrainement avec la Marine royale et les forces de la composante amphibie du Maroc dans les eaux devant la ville de Tanger », a indiqué la Marine italienne dans un post publié sur les réseaux sociaux.

« Dans quelques jours, elle rejoindra Nave Margottini (Carlo Margottini est une frégate lance-missiles, spécialisée dans la lutte anti-sous-marine) pour former le Littoral Expeditionary Group (LEG23) et lancer une campagne dans les mers les plus septentrionales d’Europe », ajoute la même source, sans préciser les dates du début et de la fin de l’exercice en question.

#NaveSanMarco dopo lo Stretto di Gibilterra, in attività addestrativa con la forza anfibia della Marine Royale #Marocco davanti a #Tangeri.

Tra pochi giorni si unirà a #naveMargottini per la Littoral Expeditionary Group (LEG23) nei mari del nord Europa.#ProfessionistidelMare pic.twitter.com/m9YtxHUw8s — Marina Militare (@ItalianNavy) May 18, 2023

L’information a été également relayée par le forum spécialisé dans l’actualité militaire du royaume Far-Maroc.

Par ailleurs, l’Italie a ouvert mardi 16 mai une nouvelle antenne consulaire dans les camps de Tindouf, dans l’ouest de l’Algérie. Une démarche qui risque de déplaire aux autorités marocaines, vu que, à travers ce geste, l’Italie a rompu avec sa « neutralité » dans le dossier du Sahara.

Présent à l’inauguration, l’ambassadeur d’Italie en Algérie Giovanni Pugliese, avait expliqué que cette « initiative » « unique en son genre et pour la première fois mise en œuvre en Algérie » a pour but d' »améliorer et augmenter l’offre de services consulaires italiens même dans les zones les plus reculées du pays » voisin.