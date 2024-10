Après les barrages, la Ligue Europa Conférence démarre ce mercredi. Au programme, plusieurs matchs, avec la participation de Lions de l’Atlas.

Après la Ligue des champions et l’Europa League, place désormais à la Ligue Europa Conférence, dont la première journée de la phase de groupes a débuté ce mercredi à partir de 16h30 (heure marocaine). Mais pour les internationaux marocains qui y participent, la compétition ne commencera que demain jeudi 3 octobre.

Pas moins de 16 matchs sont prévus ces mercredi et jeudi, dont trois impliquant des internationaux marocains. Des chocs particulièrement intéressants où Abde Ez, Azzedine Ounahi et Amir Richardson sont attendus.

Abde Ezzalzouli (Bétis Séville vs Legia Varsovie)

En très bonne forme en ce début de saison, Abde Ezzalzouli et le Bétis Séville joueront contre le Legia Varsovie jeudi à 18h45. L’ailier explosif est attendu pour apporter sa vivacité et sa créativité dans le dernier tiers du terrain. Face au solide club de la capitale polonaise, le Lion de l’Atlas pourrait jouer un rôle déterminant et débloquer la défense adverse.

Abde Ez vs Espanyol (29/09/2024) Was really amazing today. Maybe his best performance this season despite missing a penalty.👏🏻https://t.co/m07w88bkXQ — Lionstalk (@lions_talk_) September 29, 2024

Azzedine Ounahi (Panathinaïkos vs Borac Banja Luka)

Le Panathinaïkos d’Azzedine Ounahi affrontera les Bosniens de Borac Banja Luka. Fraîchement arrivé au club grec, le milieu de terrain marocain peut apporter une touche technique précieuse. Ce match devrait offrir au héros de la Coupe du monde 2022 une plateforme idéale pour étaler son talent et aider le Pana à bien commencer sa campagne européenne.

Amir Richardson (Fiorentina vs The New Saints)

Amir Richardson et la Fiorentina se préparent à affronter les Gallois de The New Saints. Ce sera une occasion pour le jeune Lion de l’Atlas de s’imposer comme un élément clé du milieu florentin. Doté d’une grande intelligence tactique et d’une capacité à casser les lignes adverses, Richardson peut apporter un équilibre crucial entre défense et attaque. Ce match est l’opportunité parfaite pour lui de prouver sa valeur dans une compétition européenne.

La finesse technique d’Amir Richardson 🇲🇦😮‍💨 pic.twitter.com/TFIJwprGxv — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) July 27, 2024

Programme complet de la 1re journée de la Ligue Europa Conférence:

Mercredi:

Guimarães-NK Celje 16h30

Istanbul BB-Rapid Vienne 16h30

Jeudi:

Astana-Backa Topola 18h45

Heidenheim-Olimpija Ljubljana 18h45

Cercle Bruges-St Gallen 18h45

Omonia-Vikingur Reykjavik 18h45

Noah-Mlada Boleslav 18h45

Molde-Larne 18h45

Dynamo Minsk-Hearts 18h45

Legia Varsovie-Betis 18h45

Shamrock Rovers-APOEL 21h00

Lugano-HJK Helsinki 21h00

Petroclub-Paphos 21h00

LASK-Djurgarden 21h00

Borac Banja Luka-Pana 21h00

Chelsea-La Gantoise 21h00

Copenhague-Jagiellonia Białystok 21h00

Fiorentina-The New Saints 21h00